Nuovo campo da basket per Simone. Il Comune lo dedica a Tarquinio. L’inaugurazione con i suoi parenti

Un campo nel nome di Simone. È stato inaugurato, a Medicina, il nuovo campo da basket dedicato a Simone Tarquinio, situato all’interno dei giardini pubblici di via Oberdan. Il medicinese Simone, scomparso nel 2015 dopo una malattia a soli 33 anni, si è dedicato allo sport, iniziando a praticare basket nelle giovanili della "Virtus Medicina", per poi proseguire la sua carriera in diverse squadre – Massa Lombarda, Giardini Margherita, Altedo, Morciano di Romagna e l’Olimpia Castel San Pietro – partecipando nei tornei regionali in Serie C2. Nel campionato regionale 2005/2006 gli è stato assegnato il titolo di "miglior realizzatore" e fu in quel momento che il tecnico Alberici lo nominò "Il Principe".

Con i suoi amici frequentava spesso il campetto da basket di via Oberdan, uno dei luoghi simbolo della sua giovinezza, recentemente riqualificato all’interno dei Giardini pubblici. Proprio da questo forte legame con il territorio è nata la proposta, sostenuta da alcune associazioni, di intitolare a Simone Tarquinio il nuovo campetto da basket. Erano presenti all’evento il sindaco Matteo Montanari, i genitori di Simone, Loretta e Vincenzo, i familiari e gli amici, i rappresentanti dell’Associazione Per un Pugno di Broccoli e Asd Virtus Medicina. La scelta di dedicare il campo di basket a Simone Tarquinio è nata dalla volontà e richiesta delle associazioni e società sportive di pallacanestro del territorio. In riconoscimento al legame che Simone ha avuto con la sua comunità e in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa.

Dopo i discorsi iniziali è stata scoperta la targa commemorativa. L’iniziativa è poi proseguita con il torneo tre contro tre "U13-U14" tra le squadre di Medicina e Castel Guelfo e con il torneo tre contro tre "Amici di Simone" che ha coinvolto numerose persone. L’associazione Per un Pugno di Broccoli, coinvolgendo cittadini e cittadine, ha promosso una raccolta fondi che ha permesso di donare un canestro e due panchine. Il progetto, del valore complessivo di circa 150mila euro, è stato finanziato con risorse comunali e affidato alla ditta Deltambiente. La scelta di collocare il campo nella porzione sud-est dei Giardini ha avuto l’obiettivo di valorizzare un’area precedentemente poco utilizzata, preservando al massimo la vegetazione, creando un nuovo accesso diretto da via Cesare Battisti.

Zoe Pederzini