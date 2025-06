Nuovo campo e spogliatoi. Mezzo milione in arrivo per la Cittadella dello sport

Degli oltre 20 milioni di euro stanziati dalla Regione per finanziare 49 progetti di riqualificazione e ampliamento degli impianti sportivi, quasi 2 approderanno nel circondario imolese per alimentare ben 5 interventi. Detto del progetto di rigenerazione che convertirà la vecchia pista da motocross di Casalfiumanese in tracciato da cross country grazie ai 445mila euro in arrivo dagli uffici di viale Aldo Moro (su una spesa totale di quasi 524mila, ndr), non sono da meno i percorsi che riguardano Imola, Castel San Pietro, Mordano e Borgo Tossignano.

Dai lavori per realizzare il nuovo spogliatoio del campo sportivo di Sasso Morelli, con 345mila euro finanziati sui 493 di investimento, al restauro della palestra delle scuole Albertazzi Pizzigotti nella città termale con mezzo milione di euro di contributo dal capoluogo.

Ma anche il sogno del centro sportivo polivalente di Mordano, con altri 500mila euro per coprire gli 800 previsti, e le opere di efficientamento energetico degli spogliatoi del campo da calcio di Borgo Tossignano per 187mila euro su 400.

Tra le visioni progettuali più interessanti legate al bando regionale c’è, senza dubbio, quella della nuova cittadella dello sport di Mordano: "Siamo soddisfatti dell’esito positivo dell’istruttoria della Regione che ci permetterà di iniziare a dare forma a quel disegno condiviso con la società sportiva ACD Mordano-Bubano – commenta il sindaco mordanese Nicola Tassinari –. Il finanziamento del primo lotto di lavori, per realizzare il nuovo campo da calcio e gli spogliatoi, ci consentirà di mettere mano a strutture ormai vecchie di più di 50 anni e poco funzionali anche in termini di impiantistiche. Era opportuno, quindi, intervenire a prescindere dalle risorse regionali così come abbiamo fatto per altri siti di proprietà dell’ente".

Ma c’è di più: "Si tratta del primo tassello di un piano di risistemazione complessiva dell’area che strizza l’occhio al concetto di polifunzionalità – continua -. Opere che non riguarderanno soltanto il rettangolo di gioco ma porteranno, in un secondo tempo, a materializzare pure una pista di atletica e un parco pubblico da utilizzare come area feste".

Non solo. "Gli spogliatoi, che nella loro nuova fisionomia avranno una collocazione nevralgica e più centrale, saranno a disposizione anche per servizi legati ad eventi extra-sportivi – anticipa Tassinari –. Positivo anche il recupero di superficie verde fruibile dalla cittadinanza a Mordano. E’ un progetto che ridisegna l’area anche dal punto di vista della sicurezza e della viabilità con nuovi parcheggi e due accessi distinti al campo di calcio: quello per gli atleti e un altro per il pubblico".