Nuovo Cau senza parcheggi gratuiti. Il Comune di Imola corre ai ripari in extremis

Imola, 21 dicembre 2023 – È una delle contestazioni che più vengono mosse, assieme alla questione della lontananza dal pronto soccorso, da chi non crede nell’efficacia della nuova struttura. E cioè: raggiungere il Cau - Centro assistenza urgenza dell’ospedale vecchio (oggi l’inaugurazione al padiglione 15) sarà complicato anche perché in quella zona i parcheggi scarseggiano; e quei pochi che ci sono vanno pagati, in quanto delimitati dalle strisce blu.

Un’obiezione arrivata, evidentemente, anche in Comune. Per questo motivo, il Municipio sta pensando di sopprimere alcuni stalli a pagamento presenti in zona di via Caterina Sforza. E nel frattempo, in attesa di una delibera di Giunta che dirima la questione, ha deciso di istituire cinque spazi per la sosta dei veicoli al servizio delle persone che accedono al padiglione 15 dell’ospedale vecchio-ex Lolli.

Quest’ultima novità è contenuta in un’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale, Daniele Brighi, sulla base di una richiesta avanzata dall’Ausl per "agevolare l’accesso al Cau all’utenza fragile e con problemi motori" e giudicata "accoglibile" dal capo dei vigili.

Nel documento, si prende atto della necessità di "disciplinare nell’immediato la circolazione stradale in vista dell’inaugurazione del Cau", in programma appunto questa mattina alle 11.30 alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini. E si rimanda una "specifica deliberazione della giunta comunale" la possibile "conseguente soppressione degli stalli attualmente adibiti alla sosta a pagamento dei veicoli".

Nel dettaglio, i cinque spazi destinati alle persone che arrivano per farsi visitare al Centro di assistenza e urgenza sono stati individuati in prossimità del civico numero 3 di via Caterina Sforza, a due passi dalla Rocca, dove inizia il percorso pedonale. Sarà il personale del Cau, come già accade per il parcheggio del Dea al pronto soccorso dell’ospedale nuovo, a rilasciare apposita autorizzazione per la sosta dei veicoli negli spazi non a pagamento. Sempre secondo quanto prevede l’ordinanza, il parcheggio sarà consentito "previa esposizione dell’autorizzazione rilasciata dal personale del Centro di assistenza e urgenza o con l’esibizione della certificazione medica attestante la prestazione sanitaria ricevuta dallo stesso centro".

L’ordinanza metterà però solo la proverbiale ‘pezza’ alla questione. Quanto previsto dal provvedimento di Brighi, che entrerà in vigore da oggi, resterà infatti valido solo fino al 31 gennaio 2024. A quel punto sarà la Giunta che, come già accennato, dovrà risolvere in maniera definitiva un problema evidenziato nei giorni scorsi anche dal consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti.

Declinando l’invito a essere presente all’inaugurazione odierna del Cau imolese, l’esponente del Carroccio aveva infatti parlato di "apertura che dal punto di vista logistico e organizzativo non ha alcun senso" puntando proprio il dito sulla questione sosta. "Ad aggiungersi all’errata concezione di questa riforma dell’emergenza-urgenza che rischia di tradursi solo con un danno per i cittadini seguendo logiche che poco hanno a che fare con una più efficace presa in carico del paziente, si aggiunge, nel caso di Imola la scelta della sede – erano state le parole di Marchetti –. L’unico parcheggio adiacente al Cau è a pagamento. Alla faccia della promessa elettorale del governatore Stefano Bonaccini che promise la sosta gratuita per i posteggi delle strutture sanitarie".