Nuovo centro per l’impiego. Ok al progetto esecutivo

La riqualificazione del ‘Centro cittadino’, in piazza Gramsci, entra nella fase operativa. Il Comune ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell’intervento che trasformerà il piano dell’immobile municipale nella nuova sede del Centro per l’impiego regionale. Un passo in avanti atteso, che segue l’accordo siglato ad agosto con l’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna, dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Giunta.

Il trasferimento degli uffici da via Boccaccio – oggi in locali ormai inadeguati – al rinnovato edificio di piazza Gramsci rappresenta un investimento complessivo da 900mila euro, di cui 810mila (pari al 90%) finanziati attraverso il Pnrr e 90mila euro a carico del Comune. L’accordo prevede inoltre che l’immobile venga concesso in comodato gratuito alla Regione per 30 anni, a fronte dell’impegno a sostenere le spese di riqualificazione.

Il progetto, redatto dallo studio tecnico dell’architetta Raffaella Manaresi, prevede un intervento di restauro e risanamento conservativo, accompagnato da un profondo efficientamento energetico. Gli ambienti interni saranno completamente ripensati per accogliere in modo funzionale i servizi di orientamento e di politiche attive del lavoro: un’area d’attesa per il pubblico, 17 postazioni di lavoro, sale riunioni, archivio e servizi igienici rinnovati con l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tutte le dotazioni impiantistiche – idrosanitarie, termiche, elettriche e speciali – saranno sostituite con sistemi moderni ed efficienti.

Il progetto, sottoposto a verifica e validazione con esito positivo, è stato giudicato conforme alle normative edilizie, urbanistiche, sanitarie e di sicurezza. Anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna ha espresso parere favorevole, chiedendo solo prescrizioni tecniche recepite senza modifiche sostanziali. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro il 31 maggio 2026 e il collaudo con allestimento degli uffici entro il 30 giugno dello stesso anno.

L’intervento si inserisce nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e punta non solo a migliorare la funzionalità del servizio, ma anche a valorizzare un edificio strategico nel cuore della città. Secondo il piano della Giunta, la nuova sede offrirà spazi più ampi, accoglienti e sostenibili, in linea con gli standard fissati dal Piano nazionale di potenziamento dei Centri per l’impiego, migliorando l’accessibilità e la qualità dell’accoglienza per cittadini e operatori.