Nuovo Circondario Imolese, tocca a Maccagnani Nominato da Panieri direttore generale

Il presidente del Nuovo Circondario Imolese, Marco Panieri, ha nominato Sergio Maccagnani (nella foto) direttore generale del Nuovo Circondario Imolese, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. La nomina ha durata di circa un anno e mezzo, ovvero fino alla scadenza dell’attuale mandato del NCI. Sergio Maccagnani ha svolto dal giugno 2021 al dicembre 2022 il ruolo di Temporary manager del Nuovo Circondario Imolese, con incarico a tempo parziale.

La nomina è avvenuta da parte del Presidente del NCI, sentita la Giunta, tra le candidature pervenute sulla base di un apposito avviso pubblico. Alla data di scadenza dell’avviso pubblico, il 15 dicembre 2022, sono pervenute 15 candidature. Tra queste ne sono state identificate 4 maggiormente in linea con le caratteristiche del ruolo da ricoprire, per competenze e per esperienze professionali. Il Presidente ha quindi provveduto a convocare i 4 candidati a un apposito colloquio conoscitivo. Quindi ha condiviso con tutti i sindaci del Circondario l’individuazione del candidato maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo di direttore generale. "La scelta fatta premia l’approfondita esperienza delle dinamiche politiche e sociali di Maccagnani, maturata sul campo, riguardo a istituzioni complesse, come il NCI e le sue precedenti esperienze professionali", spiega il presidente Marco Panieri, che aggiunge: "Gli altri profili che si sono candidati al bando ci hanno gratificato con la loro partecipazione, perché hanno dimostrato interesse per il ruolo".

Il Direttore generale assume la responsabilità complessiva dell’attività gestionale dell’ente.