Nuovo climatizzatore al Santa Maria della Scaletta

L’Ausl di Imola si è vista costretta a sostituire d’urgenza il generatore di riserva dell’impianto di climatizzazione dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. Il primo sopralluogo risale a fine aprile, e aveva messo in evidenza che la sostituzione delle batterie guaste del generatore di riserva non sarebbe stata risolutiva, perché le stesse sono soggette a deterioramento se esposte ad agenti atmosferici. In più, l’Azienda avrebbe speso una cifra identica all’acquisto di una nuova macchina.

Quindi è stato deciso di sostituire il macchinario con l’installazione di due distinti gruppi frigo, ciascuno con una potenza di 400 kw, per garantire un back up in caso di guasto di uno die due. Per finanziare l’acquisto, l’Ausl ha attinto alle risorse destinate agli interventi indifferibili, urgenti e imprevedibili (ammontano a quasi 500mila euro), individuando l’azienda che avrebbe potuto fornire e installare l’apparecchiatura. Alla fine dei conti, l’Ausl pagherà circa 153mila euro per garantire il raffrescamento degli ambienti.