Il Comune ha predisposto la bozza del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti, per sostituire quello approvato dalla giunta nel gennaio 2014, con l’obiettivo di procedere all’adeguamento, tra l’altro, in tema di etica pubblica rispetto al ‘corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione’. Tutti i cittadini, hanno la possibilità di apportare osservazioni o integrazioni al Codice casalese.

Le osservazioni eo integrazione devono pervenire entro il 31 gennaio utilizzando il modulo sul sito. Dall’1 febbraio, in assenza di rilievi, il codice sarà efficace e in vigore in sostituzione del precedente.