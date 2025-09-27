Nuovo corso del bar San Carlo: domani alle 17 il taglio del nastro

Dopo il via all’attività di inizio mese, e le prime settimane di lavoro consacrate dalla grande fiducia dei clienti, è tempo di inaugurazione ufficiale per il nuovo corso del bar pasticceria San Carlo di Poggio Piccolo. Domani, dalle 17, festa grande nel tempio del gusto guelfese a due passi dall’Outlet per celebrare la nuova gestione dell’imprenditore Alvaro Barillari. Un deciso cambio di marcia per uno degli esercizi ricettivi simbolo del territorio emiliano, meta prediletta di tante persone per colazioni e pause pranzo veloci, ora sotto la guida operativa della Fiorauto srl di Barillari dopo la fine della gestione targata Cosmo il 30 luglio scorso. Non un nome qualunque. Si tratta infatti dell’uomo che, già proprietario di una parte dello stabile affacciato sulla provinciale San Carlo, a gennaio del 2024 con un’offerta in asta scrisse la parola fine alla lunga traversia post fallimento del rinomato locale. Ambienti rinnovati, area pasticceria completamente messa a nuovo e ben 12 assunzioni di personale dietro al bancone e in laboratorio per continuare a forgiare delizie dolci e salate. Apertura 7 giorni su 7, dalle 6,30 alle 14, e tante aspettative: "Prodotti e materie prime di qualità assoluta, con marchi prestigiosi del settore, per una proposta medio-alta dedicata alla clientela – ha ribadito Alvaro Barillari –. A 75 anni mi rimetto in gioco un’altra volta perché la gente di Castel Guelfo meritava questa opportunità. L’inaugurazione? Sarà un momento emozionante ma c’è ancora tanto da fare: avanti a testa bassa". Ci sarà anche il sindaco Claudio Franceschi.