Nuovo gioco inclusivo a Toscanella di Dozza

Un nuovo gioco inclusivo nel parco pubblico ‘Maria Teresa di Calcutta’ di via Longo a Toscanella di Dozza. Una moderna struttura ludica in alluminio e propilene, fornita e posata dalla ditta Pozza 1865 di Vallarsa (Trento), composta da due torri quadrate, uno scivolo, una palestrina ed una serie di pannelli per giochi. L’intervento, dal costo di quasi 8mila euro finanziati con le risorse previste dal fondo per l’inclusione delle persone con disabilità della Regione via Nuovo Circondario Imolese, valorizza ulteriormente la gamma di dotazioni a disposizione dei più piccoli nelle aree verdi del territorio dozzese.