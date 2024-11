Il nuovo Kartodromo di Imola ai raggi X: tre piani per correre anche al coperto

Imola (Bologna), 26 novembre 2024 – Si potrà scendere in pista in ogni periodo dell’anno, a prescindere dal meteo, nel nuovo kartodromo che verrà costruito in via Molino Rosso a Imola dalla società veneta Vki dopo un investimento di otto milioni di euro.

Aspetti tecnici

Il tracciato, che sarà inaugurato a settembre 2025 a due passi dall’autostrada A14, avrà una lunghezza totale di 1.250 metri e potrà essere sfruttato in tre diverse modalità:

Sun track - 900 metri – tracciato con sezioni indoor e outdoor, utilizzato in caso di bel tempo;

Rain track - 750 metri – tracciato completamente indoor, su tre livelli, utilizzato in caso di maltempo;

Full track - 1.250 metri – il tracciato nella sua versione totale che viene utilizzato durante gli eventi Endurance e Sprint che verranno organizzati durante l'arco dell'anno o in occasioni speciali.

La larghezza del tracciato sarà invece compresa tra 6 e 7 metri, per garantire sia la giusta sicurezza che la possibilità di divertirsi e sorpassare. La sezione indoor si svilupperà su tre livelli, con i vari cambi di pendenza, si correrà fino a quasi quattro metri di altezza e ci sarà una tornante in parabolica con dislivello di un metro tra entrata e uscita di curva.

Come funziona

Il format di esperienza in pista prevede, inizialmente, un briefing pre-corsa dove a tutti i partecipanti viene illustrato il regolamento e le regole basilari per scendere in pista. A quel punto è il momento dell’esperienza in pista vera e propria, che si compone di 7 minuti di qualifica e 18 minuti di corsa.

Come si scenderà in pista al Kartodromo: prima un briefing pre-corsa per il regolamento poi in pista: 7 minuti di qualifica e 18 minuti di corsa

Orari e costi

Orari di apertura: adulti (dai 15 anni compiuti) tutte le sere con orari che variano durante il weekend; per i ragazzi e le ragazze (dai 7 ai 14 anni) sono previste delle speciali sessioni in pista durante il weekend in orario pomeridiano. Il numero massimo di kart che scenderanno in pista sarà di 20 per gli adulti durante le serate e 10 per i ragazzi dai 7 ai 14 anni. La prenotazione avverrà solamente online, sul sito dell'azienda, e le persone potranno scegliere la data e l'orario che preferiscono. Ogni mezz'ora è prevista la partenza di una nuova sessione e, attraverso la prenotazione, si avrà sempre la certezza dell'orario in cui scenderà in pista. Almeno per quanto riguarda il kartodromo di Altavilla Vicentina, gestito sempre da Vki, i prezzi variano da 34 a 39 euro a persona per 25 minuti in pista.