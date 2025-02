Nuovo muro del circuito . Il primo tratto in estate : "Poi avanti con il resto"

Si concluderà in estate, dopo la pausa per Wec (aprile) e F1 (maggio), la prima parte dei lavori (cominciati a inizio anno) di rifacimento del muro a protezione del paddock dell’Autodromo. Per completare l’intera opera di messa in sicurezza del tratto urbano del Lungofiume Santerno (maxi-progetto dal ponte della Tosa a quello della ferrovia per un totale di 8,5 milioni finanziati dalla struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione tramite fondi Pnrr), l’orizzonte è però metà 2026, scadenza (uguale per tutti) prevista per la fine dei cantieri finanziati dai contributi Ue.

A indicare la tabella di marcia, intervenendo ieri in commissione consiliare, è Michele Pasotti, responsabile Area progetti di Area Blu. Al sindaco Marco Panieri, invece, il compito di inquadrare l’opera davanti alle forze politiche di maggioranza e opposizione, con queste ultime che nelle scorse settimane hanno criticato l’intervento soprattutto nella parte relativa all’abbattimento (contestato anche da alcuni ambientalisti attraverso un sit-in) di 19 alberi.

"I lavori in somma urgenza sono in corso – ricorda il primo cittadino –. Si è messo in sicurezza l’angolo più prospiciente dell’Autodromo, che è quello dove c’è la cabina elettrica che porta la corrente alla popolazione dall’altra parte del fiume. E si sta proteggendo il lato più soggetto a rotture". Al di là dei problemi (ben più gravi) della popolazione alluvionata e di quella ancora a rischio inondazioni, le immagini del paddock finito sott’acqua due volte nel giro di pochi mesi, tra maggio e novembre 2023, non sono state una bella cartolina per l’immagine del circuito. Come è potuto succedere?

"Solitamente erano dei tronchi, venuti giù da monte, che andavano a sbattere contro il perimetro del fiume che nel frattempo si riempiva – ricostruisce il sindaco Panieri –. E dunque il muro, in calcestruzzo prefabbricato, veniva rotto; facendo entrare l’acqua. Ora, costruendo un muro ‘a tenuta’, questa cosa non accadrà più". L’intervento però non consiste solo nella costruzione della nuova protezione per il paddock. E il primo cittadino, ormai da tempo alle prese con le critiche di chi preferirebbe minori investimenti pubblici sul circuito, prova a rimarcarlo. "Il progetto è legato anche all’alveo del fiume – sottolinea Panieri –. Quello che abbiamo messo in campo è un lavoro più ampio, e vede una rimodulazione delle parti fluviali: vengono risistemate le arginature, puliti alcuni tratti e rimodellati i percorsi".

Il tutto, come detto, nell’ambito di un progetto ancora più vasto per la messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Santerno. "È la parte più ampia, con la quale dobbiamo ancora andare in Conferenza dei servizi – precisa il primo cittadino –. Stiamo completando adesso il progetto. Vedrà il completamento del muro nella parte precedente e successiva a quella attuale, ultimando tutto il perimetro. Negli otto milioni circa di intervento c’è una parte che è data dalla somma urgenza (meno di 800mila euro, ndr) e un’altra che verrà messa in campo successivamente". Ancora più nel complesso, "il nostro obiettivo non è solo fare il muro dell’autodromo, ma compiere una serie di interventi di messa in sicurezza da San Prospero a salire – va avanti Panieri –. E fare anche delle casse di espansione a monte della città".

Quanto agli alberi abbattuti, "verranno ripianatati – ribadisce il sindaco, che nelle scorse settimane ha assicurato l’arrivo di 38 nuovi esemplari in sostituzione dei 19 abbattuti –. Insistevano con le radici sulla fondazione del muretto, sarebbero stati pericolosi".