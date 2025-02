Nuovo parcheggio in funzione: 50 posti al mercato ortofrutticolo

Entrerà in funzione domani pomeriggio alle 15 la nuova area per il parcheggio a pagamento, da circa 50 posti auto, al mercato ortofrutticolo di viale Rivalta. Si tratta dell’ultimo tassello del piano sosta annunciato a fine 2024 dalla Giunta. E che ha previsto, oltre al via libera alle auto al mercato ortofrutticolo nei giorni e negli orari in cui non sono presenti i banchi dei venditori ambulanti, anche le tre ore di sosta gratuita alla palestra Cavina e la creazione di un nuovo parcheggio sempre con strisce blu (finora scarsamente utilizzato) vicino alla stazione ferroviaria.

La data di apertura del mercato ortofrutticolo alle auto, fino a due giorni fa solo ufficiosa, è stata confermata ieri dal Comune. Dopo le proteste degli operatori della zona, la Giunta fa sapere di aver "definito gli orari di utilizzo, armonizzandoli con le attività del mercato, a seguito di un confronto con le associazioni di categoria". In pratica, c’è stato un accorciamento della fascia destinata alla sosta. E dunque disco verde alle auto lunedì, mercoledì, venerdì, domenica 24 ore su 24; martedì, giovedì, sabato dalle 15 alle 24 (e non, come ipotizzato in un primo momento dalla Giunta, fino alle 5 del mattino e poi a partire dalle 14.30 al pomeriggio). La sosta sarà regolata con tariffa A ("ad alta valenza commerciale") pari a 1,50 euro all’ora nei giorni feriali, nella fascia oraria 8.30-12.30 e 15-19.

Per eventuali aggiornamenti o modifiche straordinarie agli orari, il servizio della polizia locale potrà disporre adeguamenti in base alle necessità.

"Questa modifica risponde alle esigenze manifestate degli operatori del mercato ortofrutticolo trisettimanale che ho incontrato per raccogliere le loro necessità – affermano il sindaco Marco Panieri e l’assessore al Centro storico, Pierangelo Raffini –, garantendo un equilibrio tra l’attività economica e una gestione ottimale degli spazi pubblici alla luce di un piano di rilancio del centro storico che prevede la disponibilità di parcheggi molto limitrofi al centro. Abbiamo lavorato in sinergia con le associazioni di categoria per garantire una regolamentazione della sosta che sia funzionale alle esigenze del settore agricolo in modo che nelle mattine di mercato non ci siano problemi per le imprese agricole".

Nelle parole di Panieri e Raffini, il mercato ortofrutticolo di viale Rivalta è "una realtà fondamentale per la nostra città e – concludono i due amministratori – vogliamo che possa funzionare al meglio senza disagi per lavoratori e cittadini".