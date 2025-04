Nuovo parco urbano. Progetto entro maggio e cantieri nel 2026: "Sarà un’oasi in città"

E’ andato in scena qualche sera fa, nella sala del consiglio comunale del municipio di Castel Guelfo, il secondo incontro pubblico (il primo fu fatto a luglio 2024) con la presentazione del progetto di fattibilità del nuovo parco urbano da realizzare a due passi dal centro storico. Un prezioso momento di condivisione e partecipazione a cui hanno preso parte numerosi cittadini, oltre alla giunta del sindaco Claudio Franceschi al completo ed ai tecnici dello studio di progettazione Coprat.

Un’oasi naturale da abbinare al recupero delle ex Cantine Fabbri all’interno del percorso denominato ‘Dal Borgo alla Città Compiuta’ che ridisegnerà l’assetto strategico del cuore pulsante del paese emiliano. Un polmone verde di oltre 6mila metri quadrati, che prenderà il posto del vecchio campo sportivo, per garantire alla comunità la riqualificazione di uno spazio che diventerà un luogo di coesione e di socializzazione a disposizione di tutti.

Ma anche un elemento attrattivo per intercettare nuovi flussi turistici. Il progetto, che fa parte di una più ampia programmazione circondariale, ha un costo complessivo di 450mila euro coperti con un contributo Atuss di 175mila e per la restante parte dalle casse comunali.

Tempi? Progetto esecutivo entro maggio poi si punterà dritti al 2026. Tra gli interventi spiccano l’ampliamento di viale 2 Giugno, con realizzazione di marciapiede e parcheggio a raso, che diventerà area pedonale verde con percorso ciclabile parallelo alla muratura storica. Ma anche l’arrivo di tracciati pedonali in calcestre, immersi tra fusti ed essenze arboree di vario tipo, accessibili a tutti. Il primo a prendere parola è stato il sindaco Franceschi che ha descritto la filosofia alla base dell’importante intervento: "Una rigenerazione urbana molto più ampia di cui sono parte integrante il recupero delle ex Cantine Fabbri, adiacenti al palazzo comunale, la Chiesa della Compagnia, la costruzione dei nuovi campi di calcio e l’area nord del nostro comune – ha sottolineato -. Il tutto per dare compimento ad una nuova fisionomia di paese molto più simile a quella di una vera e propria città".

Subito dopo sono intervenuti i tecnici, che hanno illustrato ai presenti i dettagli del progetto, e gli assessori guelfesi per raccogliere idee e spunti in arrivo dalla platea: "Ottima partecipazione con ampio dibattito al secondo incontro pubblico sul tema a riprova degli intenti dell’amministrazione di costruire in sinergia con la comunità questa svolta strategica per il nostro abitato – ha rimarcato Tomas Cenni, assessore con delega all’ambiente -. Il modo migliore per condividere obiettivi e tempistiche realizzative che sono in corso di definizione".