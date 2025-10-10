Nuovo patto per la sostenibilità . Enti, sanità e ateneo fanno squadra: "Uniti per intercettare risorse"

Un patto innovativo che unisce istituzioni, università, sanità e territorio per rendere la città più verde, sostenibile e vivibile. Una rete multidisciplinare pronta a trasformare ricerca e idee in progetti concreti, a beneficio di cittadini e ambiente. Ecco il protocollo di intesa ‘Ines – Imola natura energia salute’ presentato ieri mattina in Municipio.

Firmatari sono il Comune, l’Università, l’Ausl, la Fondazione Cassa di Risparmio, Con.Ami e l’Arctic university of Norway. Una squadra internazionale e multidisciplinare che lavorerà insieme sui temi della sostenibilità energetica, del verde urbano e della salute pubblica, secondo un approccio che collega benessere umano, ecosistemi e ambiente.

Il protocollo, della durata triennale e rinnovabile, non comporta oneri economici diretti, ma crea un quadro stabile per progettare interventi concreti e intercettare fondi nazionali ed europei. Tra le azioni previste ci sono la realizzazione di infrastrutture verdi, ‘boschi della salute’, percorsi urbani digitalizzati e campagne di sensibilizzazione per scuole, cittadini e imprese. Ogni iniziativa sarà monitorata scientificamente per valutarne l’impatto su salute, ambiente ed efficienza energetica.

Prevista inoltre la nascita di un comitato tecnico di coordinamento, con un referente per ciascun firmatario, che guiderà, pianificherà e verificherà i progetti. Saranno realizzati progetti pilota in aree specifiche, con analisi pre e post intervento, partecipazione dei cittadini e utilizzo di tecnologie innovative come sensori ambientali e app per promuovere la salute. Particolare rilievo avranno formazione, educazione ambientale e divulgazione scientifica.

"Questo protocollo di intesa sarà uno strumento utile per intercettare risorse, attivare sperimentazioni sul campo e coinvolgere la cittadinanza in un percorso partecipato di sostenibilità e benessere collettivo", assicurano il sindaco Marco Panieri e la sua vice Elisa Spada (Ambiente). "Il protocollo si pone l’obiettivo di dimostrare la stretta relazione tra verde, salute ed energia", sottolinea Patrizia Tassinari, del dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari di Unibo.

Parla di "passo significativo nel percorso che la nostra comunità sta compiendo verso un futuro più sostenibile, innovativo e consapevole", la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Silvia Poli, mentre secondo Fabio Bacchilega, numero uno di Con.Ami, siamo di fronte a un "atto di responsabilità necessario, lungimirante e non più procrastinabile".

Per Teresa Donattini, direttrice amministrativa dell’Ausl, la sottoscrizione del protocollo rappresenta, infine, un "passo importante verso una visione di salute intesa nel senso più ampio del termine: non solo assenza di malattia, ma benessere fisico, mentale, sociale e ambientale".