Nuovo Piano urbanistico. I tecnici: "Andremo al Tar"

Partenza in salita per il nuovo Piano urbanistico generale del Circondario. Dopo l’avvenuta adozione del documento, nei giorni scorsi, da parte dei dieci Comuni, il percorso che porterà al suo definitivo via libera inizia sotto i peggiori auspici. "Valuteremo nostro malgrado, dopo la approvazione, il ricorso al Tar per chiedere l’annullamento delle delibere", annuncia Giovanni Baruzzi, referente dell’Associazione imolese tecnici edili. E questo "tenuto conto che una parte sostanziale e determinante della normativa", vale a dire la nuova Rie (Riduzione dell’impatto edilizio) per la quale Baruzzi chiede la riapertura delle osservazioni", "non è stata oggetto delle dovute osservazioni" mentre "rappresenta una serie di norme che porteranno alla indeterminazione del diritto edificatorio, con criteri soggettivi in fase di istruzione dei nulla osta e conseguenti difficoltà nella successiva fase del rilascio della agibilità e del controllo della attività edilizia in genere".

Nel mirino dei tecnici, che da sempre si confrontano con le amministrazioni comunali circondariali nelle fasi di redazione e adozione dei vari strumenti di pianificazione urbanistica, finisce il recente incontro che si è svolto nella sala del Consiglio comunale. "Purtroppo si è trattata di una dotta esposizione di uno strumento già ‘in vigore’ – protesta Baruzzi in una lettera aperta –. Una esposizione senza la possibilità di poter formulare da parte della platea richieste di chiarimenti o confronti verbali. L’amministrazione ha adottato il metodo delle domande scritte, valutate negli ultimi cinque minuti di convegno, poi filtrate e riassunte con rimando a future richieste via mail all’Ufficio di Piano; metodo prettamente politico".

Secondo l’Aite, invece, "tutti coloro che vivono giornalmente ‘nei cantieri e nei progetti’ attendevano un "dovuto incontro tecnico" sulla versione del Pug "ancora ‘imbastito’ nella fase delle ‘osservazioni controdedotte’ ante adozione oppure prima". Quindi, ancora con la possibilità di "contribuire a smorzare tutte le difficoltà che troveremo con la versione ora adottata e quindi già da applicare".

Baruzzi e gli altri tecnici non ne fanno una questione formale, bensì una critica che arriva "dalle esperienze nefaste che i Pug, redatti in conformità alla vigente legge regionale, hanno in passato procurato nei Comuni che li hanno approvati. Si noti – conclude quindi il referente dell’Aite – come la gran parte dei maggiori Comuni della Romagna abbiano evitato i Pug e quindi l’applicazione di una Legge urbanistica regionale del tutto ideologica e priva del rispetto della realtà e dei bisogni di una comunità immersa in una economia decisamente in forte crisi".