Nuovo poliambulatorio a Spazzate Sassatelli

Inaugurato ieri a Spazzate Sassatelli un nuovo spazio poliambulatoriale nel cuore della frazione, all’incrocio tra via Cardinala e via Benelli. L’immobile, acquistato di recente al Comune, è stato oggetto nelle scorse settimane di lavori adeguamento normativo per oltre 30mila euro. In particolare, l’intervento ha previsto l’ammodernamento dell’impianto elettrico in conformità con le attuali norme di sicurezza, la sostituzione dei corpi luminosi conforme agli standard di sicurezza e la predisposizione di un impianto di rete per la gestione informatizzata dei dati alle prese del medico. E ancora, l’inserimento prese per il medico, il collegamento del nuovo contatore al quadro già esistente, un impianto di aria condizionata comprensivo di motore esterno, la tinteggiatura degli ambienti interni, parati antiallagamento, la realizzazione di un bagno per disabili, la sistemazione del bagno medico.

L’ambulatorio integrerà gli usi e i servizi che verranno svolti nel futuro centro polifunzionale di Spazzate Sassatelli, destinato a sorgere poco distante, una volta che verrà demolito l’immobile delle ex scuole, dove un tempo erano ospitate le attività della frazione. Entrambi i lavori sono resi possibili dalle donazioni benefiche raccolte dopo l’alluvione che nel 2023 colpì duramente Spazzate Sassatelli e in particolare dai fondi raccolti dal pilota della Ferrari, Charles Leclerc, tramite un’asta dei suoi cimeli.

All’inaugurazione di ieri erano presenti il sindaco Marco Panieri, la consigliera comunale Serena Bugani (Fratelli d’Italia) e la rappresentate dei cittadini, Irene Curcio. "Un luogo riqualificato, che torna a vivere e diventa punto di riferimento per tutta la comunità – il commento del sindaco Panieri –. È un gesto concreto di vicinanza e rinascita, in un territorio che ha vissuto momenti difficili, segnato duramente dalle alluvioni del 2023. Qui, più che altrove, sentiamo forte il dovere di esserci, di non lasciare indietro nessuno".

Come sottolineato da Panieri, questo risultato è anche "frutto della solidarietà di tanti: cittadini, associazioni, istituzioni. Un grazie speciale va a Leclerc, che con un’asta benefica ha donato oltre 400mila euro al Comune – ha ribadito il primo cittadino –. Parte di questi fondi è stata destinata proprio a Spazzate Sassatelli (il resto è andata alla riqualificazione dei giochi al parco delle Acque minerali, ndr). Oggi questo luogo è un segno di speranza. E ci tengo a ringraziare tutti i cittadini residenti, a cominciare da Irene Curcio, che non si sono rassegnati e anzi si sono rimessi in gioco".