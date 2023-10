Nuovo polo educativo: "In campo per le famiglie"

Casalfiumanese a misura di nidi e materne. Sono stati inaugurati nei giorni scorsi il nuovo Piccolo Gruppo Educativo, in grado di accogliere fino a otto bambini dai 10 mesi ai 3 anni di età, e il Polo 0-6 nella frazione di San Martino in Pedriolo. Due servizi in più che rafforzano, anche in una logica di continuità pedagogica, la proposta del plesso situato al civico 9 di via Calcina dove già opera la scuola dell’infanzia. Un progetto in linea con gli intenti della Regione che sostiene i territori montani con varie iniziative come la gratuità dell’accesso ai nidi. "Con questi due nuovi innesti l’area casalese risponde positivamente, e nella sua totalità, alle esigenze e alle sollecitazioni delle famiglie – spiega la sindaca Beatrice Poli –. Dallo storico servizio educativo prescolare di Sassoleone all’imminente firma sul verbale di inizio lavori per il nuovo Polo 0-6 di Casalfiumanese che porterà in dote altri 30 posti nel nido e più disponibilità nella materna". Non solo. "Una mano tesa alle famiglie per la salvaguardia della conciliazione dei tempi di vita-lavoro delle donne – aggiunge la prima cittadina –. Il migliore investimento per contrastare lo spopolamento delle zone di montagna".

Una novità realizzata in tempo da record: "Lavori, procedure burocratiche e affidamenti completati in poco più di un mese – puntualizza la Poli –. Gli arredi del Pge sono stati forniti dall’associazione PerLeDonne".

Sulla stessa lunghezza d’onda la dirigente scolastica Giovanna Chianelli della direzione didattica di Castel San Pietro Terme: "Un’opportunità in più per preservare la comunità di San Martino in Pedriolo che conta 800 persone e tante mamme impegnate tra famiglia e occupazione – analizza –. La dimostrazione più bella di una sinergia reciproca: la frazione crede nella scuola e il sistema didattico ha fiducia nel territorio". Presenti alla cerimonia anche l’assessore regionale Igor Taruffi, che ha rimarcato l’impegno degli uffici di viale Aldo Moro per i nidi gratuiti di montagna, e il provveditore Giuseppe Antonio Panzardi: "Importante la diffusione capillare della scuola – conclude –. L’educazione riveste un ruolo centrale nel sistema paese e lo Stato è presente anche nei territori più periferici facendo squadra con le istituzioni locali".