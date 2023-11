Nuovo polo formativo . Via libera al restauro dello Zoo acquario . Avrà il nome di Olivetti

Via libera della Giunta al progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dell’ex Zoo Acquario. Dopo i necessari interventi di risanamento conservativo e superamento delle barriere architettoniche, la struttura di via Aspromonte (chiusa ormai da oltre due anni) è destinata infatti a diventare sede di un nuovo polo formativo e dell’innovazione. Uno spazio pensato per orientare i giovani verso il mondo del lavoro e diventare al tempo stesso un punto di riferimento per le imprese.

L’operazione è già partita. Proprio in questi giorni, la stazione appaltante del Circondario ha avviato le procedure per selezionare l’impresa chiamata a realizzare i lavori previsti. I lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2024.

L’intervento presenta un quadro economico complessivo di 950mila euro, finanziato per 600mila euro dal Comune, proprietario dell’immobile, e 350mila euro da Fitstic - Fondazione istituto tecnico superiore tecnologie industrie creative (compagine della quale fanno parte aziende, scuole ed enti vari), che ha ottenuto specifici fondi Pnrr.

Il Comune fa sapere di aver ritenuto di investire nel progetto "in considerazione dell’interesse pubblico alla creazione sul territorio di un polo della formazione e dell’innovazione", nonché dell’interesse, in quanto proprietario, alla "riqualificazione dell’immobile che necessita di lavori urgenti per evitarne l’ammaloramento".

A questo proposito, lo scorso settembre, è stata sottoscritta una convenzione ad hoc tra Fitstic e Comune per la regolarizzazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Pnrr. In particolare, la struttura ospiterà la formazione sviluppata da Fitstic con gli Istituti tecnici superiori, nell’area delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e anche sulla cybersecurity.

"I locali verranno suddivisi da un lato per realizzare i corsi formativi di Fitstic e nella rimanente parte, ovvero negli spazi del seminterrato, il Comune realizzerà i locali del laboratorio aperto del Circondario, ovvero un luogo legato ad attività e corsi sull’innovazione digitale per adolescenti ed adulti che si realizzeranno fra la fine del 2024, il 2025 e il 2026 – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Il progetto è stato fortemente voluto per i suoi caratteri sia legati all’innovazione digitale e tecnologica sia all’attenzione alla formazione scolastica, con percorsi di qualità che permetteranno di formare profili professionali in sintonia con quanto richiesto dal mondo del lavoro".

Come annunciato ieri dall’assessore con delega alla Toponomastica, Michele Zanelli, la struttura verrà intitolata ad Adriano Olivetti, "considerando proprio il ruolo di innovatore in vari campi di cui è stato grande protagonista" l’imprenditore piemontese.

"La nostra città, anche attraverso l’eccellenza del sistema cooperativo, che ci contraddistingue in Italia e a livello internazionale, ha mutuato dalla lezione olivettiana un grande riferimento – assicura il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari –. Inoltre, questo luogo è stato per molte decine di anni la sede di una proposta scientifica e divulgativa che attraverso l’esperienza dell’acquario ha incontrato decine di migliaia di giovani alunni e studenti, ha ospitato convegni e grandi personalità nel campo della zoologia ed etologia. Perciò è giusto che in questo luogo venga ricordata, con una targa apposta all’interno della struttura, la figura di Alberto Tassinari, che con la moglie Emma e la figlia Paola è stato il motore di questa attività didattica e divulgativa verso le scuole e non solo".

