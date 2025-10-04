Nuovo ponte della Tosa . I costi salgono ancora . Servono oltre 7 milioni

Salgono ancora i costi per costruire il nuovo ponte della Tosa. L’ultimo aggiornamento parla infatti di un investimento necessario di 7 milioni contro i 6,2 ipotizzati fino a qualche mese fa e a fronte delle cifre ancora più basse circolate in precedenza. Il nuovo quadro economico è stato anticipato ieri dal direttore generale di Area Blu, Emanuele Rocchi, durante una commissione consiliare convocata dalla Giunta per fare il punto sui cantieri in città.

"Stiamo ultimando la fase progettuale – spiega Rocchi a proposito dell’attraversamento sul fiume Santerno destinato a sostituire quello attuale –. Siamo in attesa di avere gli elaborati completi per procedere all’approvazione dell’intervento".

Secondo le ultime indicazioni arrivate nei mesi scorsi dal Municipio, un discreto aiuto alla causa dovrebbe arrivare da Sacmi. Il colosso cooperativo imolese è infatti pronto a contribuire al progetto con 800mila euro, mentre i restanti 5,4 milioni (secondo la vecchia ripartizione delle spese che non teneva però conto di questo nuovo aumento dei costi) dovrebbero arrivare al Comune dal Governo tramite la struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione (fondi Pnrr).

Previsto un maxi-cantiere in dieci fasi per un progetto articolato in due lotti funzionali: prima la costruzione della rotatoria Nord (in sostituzione dell’incrocio tra le vie Quarantini e Tiro a Segno) grazie al già citato sostegno economico di Sacmi; poi il nuovo ponte e la rotatoria Sud (collegamento con via Kennedy direzione Acque minerali).

Così è scritto nel progetto di fattibilità tecnico-economica depositato nei mesi scorsi in Comune, messo nero su bianco dopo il via libera al Documento di fattibilità delle alternative progettuali approvato a maggio 2024 dalla Giunta. Il nuovo ponte della Tosa è atteso da tempo. E la sua costruzione è diventata non più rimandabile alla luce delle alluvioni che si sono ripetute da maggio 2023 a oggi e delle ambizioni dell’Autodromo di continuare a ospitare a ospitare grandi eventi anche in futuro.

L’intervento, che doveva iniziare la scorsa estate per essere completato a metà 2026, "è volto a migliorare l’attraversamento e la percorribilità di livello locale in termini di sicurezza e di maggiore fruibilità anche pedonale e ciclabile – si legge nella relazione che accompagna il progetto –. Si tratta di migliorare sia l’aspetto legato agli elementi di sicurezza del manufatto del ponte, sia la sua percorribilità in relazione agli aspetti geometrici".

Il nuovo ponte consentirà il passaggio di autobus e mezzi pesanti e allo stesso tempo presenterà due marciapiedi ai lati della carreggiata per i pedoni e una ciclabile in sede propria.

E questo in modo tale che "ad ogni categoria di traffico corrisponda uno spazio stradale autonomo per assolvere le funzioni previste nel rispetto dei criteri di sicurezza e regolarità della circolazione", recita sempre la relazione.

La nuova sezione stradale prevede una larghezza di otto metri divisa in due corsie di 3,50 metri ciascuna e due banchine laterali della larghezza pari a mezzo metro. Ai margini sono presenti due marciapiedi pedonali di larghezza pari a 1,50 metri ciascuno e, sul lato sinistro, viene prevista una pista ciclabile in sede propria di larghezza pari a 2,50 metri. Nel complesso, il nuovo ponte presenta una lunghezza totale di 118,40 metri e una larghezza di 14,10 metri.