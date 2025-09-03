Nuovo ponte sul Santerno: "Primo studio a dicembre"

È attesa a metà dicembre la presentazione dello studio di fattibilità relativo alla costruzione del nuovo ponte sul Santerno. È quanto si legge nel Documento unico di programmazione approvato nei giorni scorsi dalla Giunta. All’affidamento della stesura del piano che metterà nero su bianco le alternative progettuali (tecnicamente un Docfap) per la costruzione del ponte si è arrivati il mese scorso dopo lustri di discussioni relative a un’opera che, negli ultimi anni, sembrava essere stata accantonata in favore del completamento dell’ultimo tratto della Bretella.

Il nuovo ponte all’altezza del Toys, da non confondere con il progetto di rifacimento dell’asse sul fiume Santerno alla Tosa, è destinato a migliorare il collegamento Est-Ovest della città. Prevista, come noto, la costruzione di un collegamento tra via Emilia e via Lughese per evitare che il traffico veicolare proveniente da Castel Bolognese debba attraversare via Resistenza per raggiungere l’Autostrada.

L’incarico per la progettazione preliminare dell’intervento, il cui costo è stimato in diversi milioni di euro, è stato affidato allo studio associato Dmn Ingegneria di Bologna, per un importo stimato in circa 73mila euro più Iva. Lo studio è finanziato con fondi messi a disposizione da Autostrade per l’Italia nell’ambito delle opere collegate alla realizzazione della quarta corsia dell’A14 (da dove arriveranno anche le risorse per il completamento della Bretella). Resta il nodo, tutt’altro che banale, dei fondi per realizzare l’opera.

"Un dialogo informale con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è già partito – aveva assicurato il sindaco Marco Panieri nell’intervista di Ferragosto con il Carlino –. E abbiamo segnalato il piano anche alla Regione. Tutto ci chiedono però di avere a disposizione uno studio ed elementi ulteriori per approfondire il discorso e inserire l’opera in una programmazione più ampia".

Sulla questione è intervenuto di recente anche il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti.

"È da anni che si parla della necessità di un nuovo ponte sul Santerno – aveva ricordato l’esponente di opposizione –. Un’opera strategica, l’unica in grado di creare un collegamento alternativo tra la via Emilia e la zona industriale, soprattutto sul lato est. Un’infrastruttura che aiuterebbe a deviare il traffico pesante da via Selice, migliorando la qualità della vita per i residenti e preservando nel tempo il manto stradale, soprattutto in una città in cui si parla di realizzare un nuovo polo logistico e che ospita un autodromo, potenziale attrattore di grandi eventi".

e. a.