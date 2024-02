Nuovo ponte sul Sillaro, incontro con i sindaci, Calvano e Priolo

Stasera alle 20 si terrà al Centro civico di Molino Nuovo (via del Molino 21) un’assemblea pubblica per illustrare alla cittadinanza l’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo ponte sul torrente Sillaro, a servizio della strada comunale via del Molino che collega i territori dei Comuni di Castel San Pietro e Casalfiumanese. Il nuovo ponte, infrastruttura d’acciaio innovativa che consentirà l’accesso anche con carichi pesanti, ha un costo complessivo di 1.550.000 euro e usufruisce di un contributo di 800 mila euro concesso dalla Regione dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

All’assemblea interverranno i sindaci dei territori comunali interessati all’opera, Fausto Tinti di Castel San Pietro Terme e Beatrice Poli di Casalfiumanese e, in rappresentanza della Regione, la consigliera Francesca Marchetti l’assessore Paolo Calvano e la vicepresidente Irene Priolo. Dopo il varo del ponte avvenuto nei giorni scorsi (nella tecnica di questo tipo di costruzioni, il varo è la manovra di scorrimento della struttura da sistemare nella sua sede definitiva), stanno proseguendo i lavori per ripristinare il collegamento viario, che riveste una grande importanza per tutta la vallata del Sillaro.