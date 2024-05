Nuovo ponte della Tosa a Imola: lavori anticipati al 2025

Imola, 21 maggio 2024 – La Giunta prova ad accelerare la costruzione del nuovo ponte della Tosa. Oggi in Consiglio comunale, dopo il passaggio di ieri in commissione, arriva la prima variazione al programma dei lavori pubblici: la delibera contiene appunto l’anticipo di un anno, dal 2026 al 2025, della voce relativa all’atteso progetto.

Progetto che, sulla base di quanto definito nello studio di fattibilità appena terminato, cuberà 5,4 milioni di euro contro i 3,5 milioni ipotizzati nel 2023, quando il ponte (del quale si parla da anni) è stato inserito per la prima volta nel piano delle opere comunali. L’idea della Giunta è ormai nota: costruire un nuovo asse sul fiume Santerno con un doppio senso di marcia, aperto ai camion. In questo modo, l’attuale attraversamento a senso unico alternato, vecchio ormai di 60 anni, verrebbe lasciato solo a pedoni e bici. Difficile immagine ruspe in azione nel giro di pochi mesi: anticipare di un anno il tutto permetterà però di accelerare le tappe dell’iter progettuale, che si annuncia piuttosto lungo, in vista della futura cantierizzazione dell’opera.

«Riusciremo a gestire in tempi più rapidi l’affidamento dei lavori – spiega in commissione consiliare l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. È un’opera molto richiesta, non solo dalla cittadinanza; e necessaria, visto il grande afflusso che ormai percorre quel ponte". Non c’è infatti solo il popolo del Gran premio di Formula 1, che lo scorso fine settimana ha attraversato in massa il vecchio attraversamento sul Santerno, a convincere la Giunta della necessità di un nuovo asse. Sono gli stessi residenti, e in molti casi anche le forze politiche di opposizione, a chiedere a gran voce l’arrivo di un ponte più moderno e funzionale. Nella variazione al programma dei lavori pubblici al vaglio oggi di maggioranza e opposizione c’è anche l’inserimento di un corposo pacchetto di interventi sulle strade danneggiate dall’alluvione.

Nel dettaglio, si parla delle vie Merlo, Ladello, Gambellara, Correcchio e Selice (quasi 1,2 milioni complessivi per il post-allagamento); Lola, Pieve Sant’Andrea, Pediano e Ponticelli pieve (altri 1,5 milioni totali per i lavori di ripristino dopo le frane). Dall’opposizione, Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) chiede alla Giunta maggiore chiarezza sugli interventi da portare avanti in particolare lungo le vie Ladello, Gambellara e Merlo, rivendicando di aver portato le condizioni di quest’ultima strada all’attenzione della Giunta "ancor prima dell’alluvione" in quanto si tratterebbe di una arteria "da tempo in condizioni catastrofiche".