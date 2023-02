Nuovo progetto all’Unibo Imola guarda all’Europa

Un piano da 2,6 milioni destinato ad attirare in città ricercatori da tutto il mondo, in rete con molte altre università e aziende europee. È il progetto europeo GreeNexUs, incardinato sul dottorato ‘Salute, sicurezza e sistemi del verde’ della sede imolese dell’Università di Bologna, che dunque cresce e diventa sempre più internazionale. Si parte con un meeting lunedì e martedì prossimi a Palazzo Sersanti, nella Fondazione Cassa di Risparmio, che fin dalla sua attivazione nel 2018 sostiene con convinzione questo dottorato di ricerca.

"Il progetto GreeNexUs propone un nuovo approccio multidisciplinare per promuovere il verde urbano, la rigenerazione territoriale e l’accessibilità delle infrastrutture urbane – spiegano dall’Università –, come strategie chiave per sostenere le sfide dei cambiamenti climatici e creare città più sane, al contempo impedendo a possibili pandemie di esacerbare le disuguaglianze nei gruppi svantaggiati".

Al progetto, di cui è capofila Unibo, partecipano nove università, tre centri di ricerca, cinque aziende, oltre ad enti e Ong.

In particolare, oltre all’Alma Mater, sono coinvolti i seguenti partner: Wageningen University&Research, Vrije Universiteit Brussels, Agricultural University of Athens, Instituto Te´cnico Superior, Teixeira Duarte, Research Institutes of Sweden, Norwegian University of Science and Technology, oltre a ulteriori dodici partner associati.

Il progetto, che formerà dieci ricercatori di alto profilo, è stato presentato dai docenti Cesare Sangiorgi, Patrizia Tassinari (coordinatrice del dottorato in ‘Salute, sicurezza e sistemi del verde’ nonché referente accademico della sede imolese di Unibo) e Daniele Torreggiani, coordinatore del corso di laurea in Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio.

"Un progetto che genererà importanti ricadute, oltre che per tutti i dottorandi, anche per docenti e ricercatori – assicurano sempre dall’Alma Mater –, grazie alle occasioni di collaborazione interdisciplinare e alle opportunità di alta formazione che ne deriveranno".

Le ricerche che verranno condotte nei quattro anni di durata del progetto, infatti, "ambiscono a rafforzare i rapporti tra l’università, le istituzioni e le aziende, anche in ambito internazionale, per addivenire a progetti di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità ambientale, della sicurezza e della salute dei cittadini", proseguono dall’Università.

I focus del progetto riguardano proprio la "creazione di città più sane, la progettazione di spazi urbani e sistemi verdi per la resilienza, la socialità, e la sicurezza, e la sostenibilità e accessibilità anche delle infrastrutture in ambiente urbano", concludono dall’Alma Mater.

I lavori del meeting saranno aperti dal prorettore alla ricerca, Alberto Credi, dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Rodolfo Ortolani, dal sindaco Marco Panieri, e dai direttori del dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale e dei materiali, Stefano Gandolfi, e del dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari, Rosalba Lanciotti.