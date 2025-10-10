Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Imola
CronacaNuovo Pug, scontro in Consiglio. L’area di via Casona sotto la lente
10 ott 2025
REDAZIONE IMOLA
Nuovo Pug, scontro in Consiglio. L’area di via Casona sotto la lente

È già scontro politico a Castel Guelfo sul Pug. Il Piano Urbanistico Generale Intercomunale del Nuovo Circondario Imolese è approdato nel consiglio comunale del paese emiliano qualche giorno fa per ottenere il via libera alla sua fase di adozione. L’avallo alla proposta di documento è arrivato grazie alla maggioranza targata ‘Insieme per Castel Guelfo’ mentre hanno votato contro Progetto Castel Guelfo e Laura Mingozzi (gruppo misto). Astenuto ‘Castel Guelfo fa Squadra’.

Ma le polemiche non si placano: "Esprimiamo forte preoccupazione – ha detto la consigliera Enza Indelicato in quota Progetto Castel Guelfo – per la scelta di mantenere, e addirittura ampliare, l’area edificabile di via Casona nonostante gli studi idraulici indichino la zona come esondabile". E rincara la dose: "Una decisione illogica e potenzialmente dannosa – ha sottolineato –. Questa scelta rappresenta un modello urbanistico calato dall’alto che privilegia le direttive sovracomunali rispetto alle reali esigenze locali. Intanto non è ancora stato realizzato alcun sistema di mitigazione a tutela dell’abitato".

"Anche sul fronte delle nuove aree industriali nutriamo grossi dubbi sui benefici concreti per i cittadini – ha aggiunto la Indelicato –. Aumentano manutenzione e costi, ma i servizi alla persona restano carenti. Questo piano urbanistico va rivisto perché non deve disegnare soltanto aree edificabili, ma garantire sicurezza, vivibilità e servizi capaci di rispondere ai bisogni reali della comunità. Basta soluzioni preconfezionate, Castel Guelfo merita programmi attenti e partecipati".

Non si è fatta attendere, a stretto giro, la replica della maggioranza di ‘Insieme per Castel Guelfo’: "Riteniamo che l’adozione del Pug, strumento elaborato in maniera federata e unitaria assieme a tutti gli altri comuni del circondario, possa dare respiro e sviluppo a tutto il territorio – ha ribattuto il sodalizio guidato in consiglio dalla capogruppo Anna Venturini –. Una scelta coerente con le linee guida della Legge urbanistica Regionale numero 24 del 2017 e del Piano Territoriale Metropolitano. Un documento frutto di un lungo processo partecipativo avviato già dal 2020 che, anche nel nostro paese, ha accomunato l’impegno di tecnici, associazioni e cittadini. Un percorso che continuerà anche dopo la sua approvazione finale".

Poi le varie precisazioni: "I punti principali della strategia si focalizzano sulla limitazione del consumo di suolo, sulla rigenerazione urbana, sulla permeabilità delle aree e sul mantenimento ed estensione delle aree verdi con grande attenzione all’ambiente – hanno evidenziato –. L’ampliamento dell’area edificabile di via Casona è legittimato dalla variante numero 1 del 2020 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio".

Sui dubbi relativi alle positive ricadute della zona produttiva San Carlo: "Un fiore all’occhiello per il nostro comune nonché hub di importanza metropolitana – hanno concluso da ‘Insieme per Castel Guelfo’ –. Un polo di sviluppo sovracomunale sotto tutti gli aspetti: produttivo, commerciale e terziario capace di portare occupazione a migliaia di lavoratori. Su questo aspetto non arretreremo di un passo poiché coerente con la filosofia e la strategia di questo strumento urbanistico indispensabile per lo sviluppo futuro di tutto l’abitato".

© Riproduzione riservata