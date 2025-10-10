Nuovo Pug, scontro in Consiglio. L’area di via Casona sotto la lente

È già scontro politico a Castel Guelfo sul Pug. Il Piano Urbanistico Generale Intercomunale del Nuovo Circondario Imolese è approdato nel consiglio comunale del paese emiliano qualche giorno fa per ottenere il via libera alla sua fase di adozione. L’avallo alla proposta di documento è arrivato grazie alla maggioranza targata ‘Insieme per Castel Guelfo’ mentre hanno votato contro Progetto Castel Guelfo e Laura Mingozzi (gruppo misto). Astenuto ‘Castel Guelfo fa Squadra’.

Ma le polemiche non si placano: "Esprimiamo forte preoccupazione – ha detto la consigliera Enza Indelicato in quota Progetto Castel Guelfo – per la scelta di mantenere, e addirittura ampliare, l’area edificabile di via Casona nonostante gli studi idraulici indichino la zona come esondabile". E rincara la dose: "Una decisione illogica e potenzialmente dannosa – ha sottolineato –. Questa scelta rappresenta un modello urbanistico calato dall’alto che privilegia le direttive sovracomunali rispetto alle reali esigenze locali. Intanto non è ancora stato realizzato alcun sistema di mitigazione a tutela dell’abitato".

"Anche sul fronte delle nuove aree industriali nutriamo grossi dubbi sui benefici concreti per i cittadini – ha aggiunto la Indelicato –. Aumentano manutenzione e costi, ma i servizi alla persona restano carenti. Questo piano urbanistico va rivisto perché non deve disegnare soltanto aree edificabili, ma garantire sicurezza, vivibilità e servizi capaci di rispondere ai bisogni reali della comunità. Basta soluzioni preconfezionate, Castel Guelfo merita programmi attenti e partecipati".

Non si è fatta attendere, a stretto giro, la replica della maggioranza di ‘Insieme per Castel Guelfo’: "Riteniamo che l’adozione del Pug, strumento elaborato in maniera federata e unitaria assieme a tutti gli altri comuni del circondario, possa dare respiro e sviluppo a tutto il territorio – ha ribattuto il sodalizio guidato in consiglio dalla capogruppo Anna Venturini –. Una scelta coerente con le linee guida della Legge urbanistica Regionale numero 24 del 2017 e del Piano Territoriale Metropolitano. Un documento frutto di un lungo processo partecipativo avviato già dal 2020 che, anche nel nostro paese, ha accomunato l’impegno di tecnici, associazioni e cittadini. Un percorso che continuerà anche dopo la sua approvazione finale".

Poi le varie precisazioni: "I punti principali della strategia si focalizzano sulla limitazione del consumo di suolo, sulla rigenerazione urbana, sulla permeabilità delle aree e sul mantenimento ed estensione delle aree verdi con grande attenzione all’ambiente – hanno evidenziato –. L’ampliamento dell’area edificabile di via Casona è legittimato dalla variante numero 1 del 2020 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio".

Sui dubbi relativi alle positive ricadute della zona produttiva San Carlo: "Un fiore all’occhiello per il nostro comune nonché hub di importanza metropolitana – hanno concluso da ‘Insieme per Castel Guelfo’ –. Un polo di sviluppo sovracomunale sotto tutti gli aspetti: produttivo, commerciale e terziario capace di portare occupazione a migliaia di lavoratori. Su questo aspetto non arretreremo di un passo poiché coerente con la filosofia e la strategia di questo strumento urbanistico indispensabile per lo sviluppo futuro di tutto l’abitato".