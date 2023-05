Nuovo pulmino per il centro riabilitativo ’Don Leo Commissari’

Il centro socio riabilitativo residenziale “Don Leo Commissari”, gestito dalla cooperativa sociale Seacoop, ha un nuovo pulmino per il trasporto degli utenti. Il taglio del nastro, e la consegna ufficiale delle chiavi da parte di Cefla (presente alla cerimonia con il presidente Gianmaria Balducci, il vice presidente Claudio Fedrigo, e i componenti del Cda Nevio Pelliconi e Cristian Pungetti), è avvenuto ieri alla presenza di Roberta Tattini, presidente di Seacoop e di Alberto Alberani, responsabile cooperative sociali di Legacoop Emilia-Romagna. Il nuovo pulmino, donato a Seacoop da Cefla, è un Fiat Ducato Multijet, di colore giallo, a 9 posti modulari, così che possa essere reso utilizzabile da viaggiatori con ridotta mobilità, grazie anche alla pedana sollevatrice posta nel lato posteriore del mezzo.

"Oggi Seacoop rivolge un ringraziamento a Cefla e alle famiglie, con cui abbiamo una relazione forte e sono il veicolo di queste iniziative – ha spiegato Roberta Tattini, presidente di Seacoop –. Questo dono rappresenta la relazione che il tessuto imprenditoriale ha con la comunità e testimonia come le strutture socio sanitarie e socio educative debbano lavorare in stretta relazione con la città e con tutti coloro che possono contribuire a migliorare la vita di chi le frequenta".

"Con questo dono Cefla ha voluto esprimere la propria adesione al principio della mutualità, non solo nei confronti dei dipendenti e dei soci, ma anche nei confronti della collettività – ha sottolineato invece Claudio Fedrigo, vice presidente di Cefla e promotore dell’iniziativa –. Un territorio, questo, che ha dato a Cefla la possibilità trovare, all’inizio della propria storia, le risorse per partire e, grazie a un tessuto scolastico attento alle realtà aziendali, nuove forze per crescere. Per noi questo pulmino rappresenta un segno di gratitudine, un modo per restituire ciò che la città ci dà ogni giorno".