Nuovo raid al Pala Ferrari: "Danni per migliaia di euro. Difficile andare avanti così"

Un altro blitz, l’ennesimo. E con identico risultato. Migliaia di euro di danni e un bottino che definire misero è eufemistico. "Non li contiamo più, saranno sette o otto tentati furti dal 2008 a oggi – è l’amarezza di Silvia Tubertini, presidente della società Home che gestisce il Pala Ferrari nell’area Casatorre, a pochi passi dal tennis –. Abbiamo chiesto telecamere di videosorveglianza o almeno luci esterne che squarcino le tenebre totali che avvolgono il palazzetto nelle ore notturne, ma senza risultati".

L’ennesima brutta sorpresa, ieri, Silvia l’ha avvertita sotto forma di un inusuale spiffero d’aria fredda. "Ero entrata come al solito dall’ingresso principale, e man mano che avanzavo all’interno del palazzo ho sentito arrivare un’aria inconsuetamente fredda. Mi sono portata nella zona magazzini e ufficio e purtroppo mi sono trovata davanti a quello che potrei definire il solito, insopportabile scenario: la porta esterna sul retro del palazzetto era stata forzata, e i danni all’interno erano ancora peggiori. I danni temo siano di qualche migliaio di euro, vista la condizione delle porte". Il tutto, poi, per un bottino ridicolo. "Hanno rubato un tablet che si trovava dentro il cassetto, estratto dalla scatola lasciata vuota, un tablet che viene utilizzato dalle società per raccogliere i dati statistici da inviare alla Federazione", spiega Silvia. Per il resto, come certificano le foto a corredo dello sfogo-social, armadietti e borsoni aperti, ma niente di trafugato. "Lo sconforto è sempre più grande – conclude Silvia –. Abbiamo chiesto negli anni un lampione, le videocamere di sorveglianza e un sistema d’allarme, ma senza ottenere risposta. E ora ci tocca nuovamente pagare i danni".

Claudio Bolognesi