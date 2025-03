Nuovo veicolo per l’Unitalsi: "Abbiamo bisogno di volontari"

Unitalsi scende ancora una volta in campo per aiutare chi ha bisogno. E, da ora in avanti, lo farà in maniera ancora più efficiente e concreta. Sabato pomeriggio è stato infatti presentato, con la benedizione del vescovo Giovanni Mosciatti, un nuovo veicolo Renault Kangoo. Il mezzo, ottenuto grazie all’assegnazione dell’8x1000 erogati dalla Diocesi di Imola e ad altre donazioni, permetterà ai volontari di Unitalsi di rendere maggiormente efficiente il servizio di trasporto di disabili, malati e chi in generale avesse bisogno a Montecatone e non solo.

"Ringraziamo la Diocesi e chi ha contribuito per averci permesso questa possibilità – ha dichiarato il presidente della sottosezione di Imola, Nicolò Santannera –. Il nostro scopo è quello di rendere un servizio verso i più deboli e bisognosi in maniera ancora più concreta, così come l’Unitalsi si impegna a fare da più di 120 anni".

Nonostante la giornata di festa e la contentezza di poter contribuire ulteriormente ad aiutare chi ha bisogno, Santannera non ha mancato di fare un’annotazione. "Siamo felici di questo traguardo, ma vogliamo ricordare che si avverte parecchio la mancanza di volontari e autisti disposti in questa attività. Quelli che abbiamo, infatti, devono fare anche gli straordinari, pur di non lasciare indietro nessuno – ha sottolineato il presidente –. Per questo motivo, invitiamo chi volesse provare questa esperienza, a rivolgersi alle sottosezioni di Imola-Lugo-Conselice. Abbiamo bisogno di altre mani pronte ad aiutarci".

Francesca Pradelli