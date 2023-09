Nuovo Zoo Acquario. Muove i primi passi il polo di formazione per neo-diplomati

di Enrico Agnessi

Muove i primi passi il progetto per la creazione, a partire da settembre 2024, di un "Polo formativo e dell’innovazione" all’ex Zoo Acquario. La Giunta ha approvato infatti la convenzione con la ‘Fondazione istituto tecnico superiore tecnologie industrie creative’ (compagine della quale fanno parte aziende, scuole ed enti vari) per la realizzazione di interventi sull’immobile di proprietà comunale (chiuso ormai da oltre due anni) in via Aspromonte. Prevista, grazie a un investimento di un milione e 450mila euro a carico di Fistic (fondi Pnrr) e Comune, la creazione di aule e laboratori nei quali verranno organizzati corsi post-diploma.

L’obiettivo, recita la delibera passata ieri al vaglio della commissione Urbanistica in attesa del via libera di giovedì in Consiglio comunale, è quello di "consentirne la ristrutturazione e il pieno allestimento per la creazione di un Polo formativo e dell’innovazione in grado di supportare e orientare i giovani verso il mondo del lavoro – si legge nel provvedimento – e, al contempo, essere punto di riferimento per le imprese, promuovendo in tal modo lo sviluppo e la competitività del territorio".

Oltre al disco verde alla convenzione, il Comune è pronto ad appaltare, attraverso un affidamento unico, i lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Aspromonte: sia per la parte finanziata dal Municipio che per quella a carico della Fistic. Quest’ultima, dal canto suo, potrà utilizzare l’ex Zoo Acquario per sei anni rinnovabili.

La Fondazione ha infatti realizzato un progetto di massima per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione della struttura il cui costo è stato stimato in 950mila euro cui vanno sommate le spese necessarie per l’allestimento dei locali stimate in 500mila euro. Dal Pnrr arriveranno 850mila euro, mentre i restanti 600mila li metterà il Comune "in considerazione dell’interesse pubblico alla creazione sul territorio di un polo della formazione e dell’innovazione, nonché dell’interesse, in quanto proprietario, alla riqualificazione dell’immobile che necessita di lavori urgenti per evitarne l’ammaloramento".

I fondi municipali arrivano dall’avanzo di amministrazione disponibile accertato con il rendiconto di gestione 2022.

Fitstic realizza corsi biennali post diploma professionalizzanti, ideati e sviluppati per acquisire le competenze tecnico-tecnologiche fondamentali nei settori della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, offrendo l’opportunità di entrare immediatamente nel mondo del lavoro. È inoltre la Fondazione deputata alla progettazione ed organizzazione dei corsi Its e realizza dal 2021 il corso di tecnico superiore esperto nella sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche all’Istituto Alberghetti.

"L’ex Zoo Acquario sarà un polo formativo ad alta specializzazione e innovazione – sottolinea in commissione Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola –. Oltre a riqualificare l’immobile, questo progetto garantirà a Imola un’opportunità vera in un ambio non ancora così consolidato. Siamo a un punto di svolta, perché queste attività svolte in scuole e aziende trovano ora anche una sede organizzata grazie fondi del Pnrr. E anzi, l’urgenza di questa convenzione fa riferimento proprio al non voler disperdere quelle risorse. È un bel passo in avanti".