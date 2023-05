Obiettivo 300mila euro Efficienza energetica, piano per il Borghetto Si punta ai fondi Ue

di Enrico Agnessi

Riqualificare il complesso del Borghetto e migliorarne l’efficienza energetica per fare dell’immobile di piazzale Ragazzi del ‘99 un caso di studio a livello europeo. È l’ambizioso progetto da 300mila euro messo a punto dal Comune per gli spazi che ospitano i Servizi al cittadino (Sala Miceti) e il Mercato coperto.

Il punto di partenza è noto: la precedente ristrutturazione, completata nel 2018 grazie a un investimento di oltre un milione di euro, ha rimesso sì a nuovo sala Miceti, all’ultimo piano della struttura, accentrando gran parte dei servizi comunali di front office all’epoca dispiegati su più sedi. Tuttavia, quei lavori non hanno risolto i problemi relativi a un impianto di riscaldamento piuttosto datato. Lo sanno bene i dipendenti dei Servizi al cittadino, che in più occasioni lo scorso inverno hanno dovuto fare i conti con i malfunzionamenti della caldaia.

Da qui la decisione, già annunciata dal Comune, di allacciare la struttura tra i viali Rivalta e Zappi al sistema del teleriscaldamento cittadino. Un intervento che, si scopre adesso, rientra in un più complessivo progetto di rilancio del Borghetto (sala Miceti è all’ultimo piano dell’edificio) appena approvato dalla Giunta.

Il dossier verrà candidato al Programma europeo Horizon, il cui obiettivo principale è quello di "supportare l’implementazione di progetti dimostrativi per il rinnovamento di edifici in sei Paesi europei differenti (Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Italia e Scozia) diversi tra loro per condizioni climatiche – si legge nelle carte del Comune –, al fine di testare le soluzioni tecnologiche più avanzate per portare i livelli di efficientamento energetico al top".

Il progetto, che avrà una durata di 48 mesi, intende finanziare lo studio, la progettazione, la realizzazione e la valutazione di interventi basati su tale approccio sopra citato all’interno di 25 casi europei. Tra questi, per quanto riguarda il contesto italiano, c’è proprio ‘Il Borghetto’.

In caso di finanziamento, lo Steinbeis Europa Zentrum, partner capofila ente esperto nella gestione di progetti a finanziamento europeo, provvederà a trasferire la quota di budget pattuita in fase di candidatura (300mila euro a fronte di un piano finanziabile al 100% con tali fondi) al Comune di Imola.

"In un’ottica complessiva di ristrutturazione dell’immobile, il progetto europeo finanzia l’intervento di efficientamento energetico relativo a coprire il delta energetico di efficientamento e i relativi extra-costi", recita infatti la delibera di Giunta che dà il via libera all’operazione.

Al progetto partecipano vari partner europei pubblici e privati, così composti: Passivhaus Institut (Germania), Università di Zagabria (Croazia), Zephir (Italia), Hellenic Passivhaus Institut (Grecia), Università di Edimburgo (Scozia).