Obiettivo occupazione. Orientamento e ricerca. La giunta vuole far rete con le agenzie del lavoro

Un’intesa fra Comune e Agenzie per il lavoro private per favorire l’inserimento di disoccupati ma anche dei cosiddetti ’neet’ (not in education, employement or training), quella fascia di popolazione che non lavora e non cerca lavoro. Il protocollo è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta esarà proposto fin dai prossimi giorni alle Agenzie del lavoro attive sul territorio per proporre un piano di attività da promuovere sul territorio per l’orientamento e l’inserimento lavorativo. "Obiettivo del Protocollo - spiegano dal Comune – è mettere a sistema gli strumenti utilizzati dalle agenzie private del lavoro con le reti di relazioni costruite dall’Amministrazione comunale sul territoriocon l’obiettivo di favorire nuova occupazione. Il rafforzamento delle relazioni tra istituzioni, imprese e operatori specializzati nel reclutamento è teso a favorire, attraverso specifiche iniziative di rilevanza pubblica, l’orientamento al lavoro, l’inserimento ed il reinserimento lavorativo di persone in difficoltà e a sostenere l’occupazione femminile e giovanile".

Il Protocollo nasce alla luce dell’attuale contesto del mondo del lavoro, mutato post pandemia e in continua evoluzione, "nel quale la selezione e l’;assunzione di personale hanno subito profonde trasformazioni – affermano dal Comune –. La tradizionale enfasi su titoli di studio e titoli professionali sta cedendo il passo a un nuovo paradigma: l’assunzione basata sulle competenze lavorative effettive dei candidati che potrebbe essere la chiave per colmare il crescente skill gap in ambito lavorativo, ovvero la differenza tra le competenze richieste per un determinato lavoro e le competenze effettivamente possedute dai dipendenti. Dopo la pandemia, poi, sono cambiate le priorità per i lavoratori o gli aspiranti tali: l’avanzamento professionale – continua – lascia ora il posto a un maggiore equilibrio tra occupazione e famiglia, all’insegna della flessibilità di orario".

È prevista l’istituzione di un Tavolo di coordinamento, a cui partecipa un rappresentante per ognuno dei soggetti privati firmatari, mentre per il Comune è prevista la partecipazione del sindaco e del responsabile dello sviluppo economico. Si riunirà una volta all’anno.

Il protocollo è annuale e sarà rinnovabile per tre anni. "Questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi di programma importanti il lavoro – spiega Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo economico -. Pertanto, ha ritenuto fondamentale intraprendere ulteriori percorsi, dopo la sottoscrizione degli accordi relativi alla ‘buona occupazione’, ‘alla logistica etica’ e alla incentivazione del distretto industriale di Imola. Nello specifico si tratta di un protocollo di intesa che verrà aperto a tutte le agenzie del lavoro che hanno interesse a collaborare con l’Amministrazione, con l’obiettivo di orientare al lavoro, inserire o re-inserire persone in

difficoltà". È in fase di studio un protocollo dedicato e concordato anche con il Centro per l’impiego di Imola.