Obiettivo prevenzione Santerno e Lungofiume, lavori per ripristinare la sicurezza degli argini

Al via i lavori per ripristinare la sicurezza dell’argine del Santerno e quella del relativo Lungofiume, nel suo tratto cittadino, dopo l’alluvione. Una vasta operazione, destinata ad andare avanti nelle prossime settimane, che però si annuncia particolarmente onerosa per le casse comunali.

"Abbiamo speso oltre 300mila euro per rifacimento fossi, gestione dell’emergenza, messa in sicurezza delle strade colpite da frane e prosciugamento di vaste aree allagate", calcola il sindaco Marco Panieri, ritoccando dunque di ulteriori 50mila euro la cifra aggiornata alla fine di maggio. Una cifra che, a sua volta, si somma ai 190mila euro stanziati sempre dal Municipio per fronteggiare la prima ondata di maltempo. E non è finita.

"Sono in corso, da parte della Regione, interventi di somma urgenza su argini e lungofiume del torrente Sillaro per oltre due milioni di euro in due punti: via Merlo e via Dozza, oltre a due rotture minori in via Ladello e via Case nuove – ricorda il sindaco Panieri –. Nel comune di Imola altri interventi più puntuali di ripulitura e rimozione tronchi sono mappati e in programma appena le condizioni degli argini consentiranno l’accesso di mezzi pesanti. La Protezione civile regionale e quella comunale di Imola monitorano costantemente la situazione e i livelli idrometrici".

Insomma, il lavoro da fare non manca. A ormai tre settimane dall’alluvione è però arrivato anche il tempo dei primi bilanci. E i numeri che Imola può mettere a verbale in questa fase sono di tutto rispetto. Mobilitati oltre 10mila volontari, di cui mille attrezzati e coordinati dal Comune sulle esigenze segnalate da altri territori. Gli altri 9mila, che si sono organizzati in maniera autonoma, nei weekend e in queste settimane sono andati ad aiutare gli abitanti di Castel del Rio, Solarolo, Sant’Agata, Massa Lombarda, Conselice, Lavezzola, Modigliana, Castel Bolognese, Faenza, Forlì, Casola Valsenio, Cesena e altre realtà.

A tanti di questi territori, Imola ha inviato acqua e alimenti, camion di attrezzature utili per pulire. Complessivamente sono state raccolte oltre 100 tonnellate di materiali, grazie alla raccolta effettuata dai cittadini e dal supporto dato, economico e organizzativo, dalle associazioni.

In città è stato allestito un hub di assistenza, nella struttura dell’ex seminario vescovile poi sede dell’Inps, in via Garibaldi, nel quale stoccare alimenti e attrezzature. Qui sono state inoltre accolte più di 200 persone provenienti da altri Comuni e ospitati decine di operatori della Protezione civile arrivati da ogni parte d’Italia e d’Europa che hanno portato supporto in varie zone colpite della Romagna.

È stata infine stata avviata una raccolta fondi intestata al Comune che ha superato i 150mila. E che andrà avanti anche nelle prossime settimane. Le modalità di adesione sono tre: bonifico bancario al Comune di Imola, specificando la causale ‘Donazione emergenza alluvione 2023’ Iban IT91-J-05034-21002-000000005271; Pago Pa su portale Entranext selezionando il pulsante ‘Donazioni emergenza maltempo’. Tramite Satispay (link sul sito del Comune). Questi invece i riferimenti per poter donare dall’estero: l’Iban per il comune di Imola per il c tesoreria IT91-J-05034-21002-000000005271 - BicSwift BAPPIT22. Sarà resocontato quanto donato e come verranno utilizzate le risorse raccolte.