Obiettivo ricostruzione. Da Dozza a Casale, il commissario Curcio sui luoghi dell’alluvione

E’ tempo del primo sopralluogo di Fabrizio Curcio (nella foto qui accanto con il governatore de Pascale) nelle zone del circondario imolese colpite dagli eventi alluvionali. Tarda mattinata e primo pomeriggio sul territorio per il nuovo Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione che, dopo la tappa nella Sala Rossa di Palazzo Malvezzi a Bologna con il presidente della Regione Michele de Pascale e il sindaco felsineo Matteo Lepore, virerà in direzione della Romagna.

Una visita finalizzata a impostare, in tempi rapidi, la prosecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza delle zone falcidiate da esondazioni e frane. Attorno all’ora di pranzo, Curcio sarà a Castel San Pietro Terme per poi proseguire verso Castel Guelfo e Dozza nel tentativo di mettere sotto la lente d’ingrandimento le criticità causate dalla piena del Sillaro. In tal senso, i ripetuti allagamenti di gran parte dell’area guelfese con le tracimazioni in località Pianta (sul territorio di Dozza, ndr) saranno di certo all’ordine del giorno del summit con i sindaci del posto.

L’itinerario si sposterà poco dopo nella valle del Senio, non lontano dal nuovo ponte di Molino Nuovo e da via Beccara dove c’è una strada spazzata via dalla forza dell’acqua, al confine tra Castello e Casalfiumanese. Un punto, quest’ultimo, messo in ginocchio soprattutto dall’ultima ondata di forte maltempo dello scorso autunno. Infine, l’inevitabile sosta nella vallata del Santerno tra Borgo Tossignano e Fontanelice per osservare da vicino la zona del ponte di Rineggio, il lungofiume borghigiano che lambisce il centro storico e, probabilmente, l’area della Conca Verde nei pressi dell’impianto natatorio devastato da acqua e fango.

Focus con Curcio, quindi, sui danni più recenti provocati dall’alluvione nel circondario con l’obiettivo di dare forma e sostanza a progetti, correttivi ed interventi purtroppo ancora fermi su carta.