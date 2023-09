Obiettivo risparmio idrico. Hera punta sull’acqua e investe 66 milioni

Investimenti per 66 milioni di euro nel settore idrico fino al 2026. È quanto prevede il gruppo Hera, che ieri ha pubblicato per il 15esimo anno consecutivo il report ‘In buone acque’, per il territorio di Imola-Faenza.

Per non sprecare l’acqua, la multiserivizi prevede una riduzione dei volumi idrici utilizzati, per le attività delle sedi e degli impianti in Emilia-Romagna, del 22% rispetto al 2017 nel 2026 e del 25% nel 2030. Nello specifico, tra i principali interventi che nel 2022 hanno permesso di raggiungere questo risultato ci sono anche la realizzazione, nell’impianto di depurazione Santerno di Imola, di sezioni di filtrazione e ultrafiltrazione per il riutilizzo dell’acqua reflua depurata e gli adeguamenti di processo volti alla riduzione delle schiume prodotte e conseguente minor utilizzo di acqua per l’abbattimento.

Accanto a questo anche un intervento alla centrale di cogenerazione per il recupero di acqua per le torri di raffreddamento derivante dallo spurgo delle caldaie, la modifica della frequenza di irrigazione delle aree verdi del sito e la modifica del circuito di trasferimento dell’acqua di seconda pioggia per il reintegro nelle torri di raffreddamento.

Nel 2019, per alcuni depuratori minori del territorio bolognese, tra cui l’impianto di Castel San Pietro Terme per il circondario imolese, è stato siglato un protocollo di intesa tra Hera e il Consorzio della Bonifica Renana volto a individuare le modalità operative necessarie affinché le acque trattate dai depuratori possano essere riutilizzate a valle dello scarico, ed eventualmente invasate, per migliorare l’equilibrio idrologico delle portate transitanti nei corpi idrici del comprensorio consortile (il potenziale di riutilizzo totale è di circa 2,5 milioni di mc).

"L’acqua è un bene primario, come tale richiede operatori solidi, competenti e trasparenti – ricorda Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera –. Da anni diamo evidenza della nostra attività nel servizio idrico attraverso una rendicontazione chiara e completa. Il cambiamento climatico impone una gestione moderna della risorsa idrica, che ha un impatto decisivo sui cittadini e sull’intero ecosistema territoriale. La qualità e la sicurezza della risorsa idrica sono i due valori che il Gruppo persegue con risultati ancora al top nel settore grazie agli investimenti più alti della media italiana che vanno nella direzione dell’innovazione e della resilienza".