Obiettivo sicurezza La Giunta sperimenta i ‘pattuglioni’ notturni "Contrasto allo spaccio"

di Enrico Agnessi

Oltre al ripristino dell’illuminazione pubblica notturna a partire dal 1° maggio, quando scadrà l’ordinanza voluta nei mesi scorsi dal sindaco Marco Panieri per contrastare il caro energia, il Comune annuncia una nuova misura in grado di potenziare la sicurezza in città. Fanno il loro debutto a Imola i ’pattuglioni’ notturni della polizia locale, operativi dalle 21 alle 3, secondo una sperimentazione che andrà avanti fino al 30 giugno.

La Giunta ha infatti chiesto e ottenuto dal ministero dell’Interno il finanziamento di un progetto, dal titolo ‘Una socialità sana e sicura’, pensato appunto per "migliorare la sicurezza del contesto urbano". Previsto l’arrivo di pattuglie in borghese ("Per prevenire e reprimere i fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti") e in divisa (dedicate invece al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).

Secondo quanto recita il progetto del Comune, agiranno "sia nelle aree critiche soggette alla movida giovanile, nelle prime ore del servizio, sia nelle principali arterie stradali, attraverso l’effettuazione di posti di controllo, nella seconda parte".

I turni saranno organizzati prevalentemente nelle serate di venerdì o sabato e, in via residuale, nelle altre giornate della settimana nelle quali "secondo le valutazioni del comando di Polizia locale, si possa ritenere che si verifichino i fenomeni che le attività progettuali si propongono di prevenire e reprimere", è sempre la linea del Municipio.

"Il turno 21-3 rientra nel monte ore settimanale (35 ore) della Polizia locale – sottolineano ancora dal Comune – e assolve il debito orario riferito alla giornata di inizio turno, mentre nella giornata successiva, gli operatori del pattuglione, se chiamati in servizio, potranno effettuare il loro turno di sei ore con orario di inizio non precedente alle 14, al fine di garantire il riposo minimo di 11 ore, contrattualmente previsto fra due turni consecutivi".

A quanto si apprende, l’individuazione del personale avverrà su base volontaria. Per questo motivo, il comando della Polizia locale provvederà a interpellare i dipendenti e, sulla base delle adesioni raccolte, predisporrà i turni conseguenti. Il tutto "avendo cura di garantire, in linea di massima, il bilanciamento numerico dei servizi fra il personale coinvolto", raccomandano dal Comune.

I ’pattuglioni’ saranno composti da quattro agenti e da un ufficiale addetto al coordinamento del servizio, che comporranno due gruppi distinti. Per partire, serve la presenza di almeno tre operatori, di cui un ufficiale. Altrimenti si rimanda.

Il progetto finanziato dal ministero dell’Interno prevede un doppio contributo gestito dal Circondario: 7mila euro per il pattugliamento a piedi della polizia locale in divisa o borghese "nelle aree critiche soggette al degrado, alla movida giovanile e utilizzate per la vendita e spaccio di sostanze stupefacenti" più altri 10.500 euro per pattugliamento in orario seralenotturno in grado di "prevenire e reprimere eventuali violazioni previste e punite dall’articolo 187 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga, ndr)".