Obiettivo sicurezza Venti nuove telecamere entro la metà dell’anno Ma FdI: "Serve di più"

di Enrico Agnessi Venti nuove telecamere accese in città "entro la metà del 2023". Lo annuncia il sindaco Marco Panieri, che in Giunta ha tenuto per sé la delega alla Sicurezza, rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia. Secondo quanto riferito appunto dal primo cittadino, in attesa dell’accensione di ulteriori occhi elettronici che in larga parte riguarderà l’asse dalla stazione all’Autodromo passando per il centro storico secondo il piano sottoposto nelle scorse settimane alla Prefettura di Bologna, le telecamere attualmente operative sul territorio cittadino sono 42. Tutti i dispositivi sono funzionanti. I più datati risalgono al 2016, ma si tratta di "modelli ancora pienamente performanti che forniscono immagini di alta qualità", assicura il sindaco Panieri. Le più recenti, acquistate a partire dal 2020, sono invece 17. Tutte le telecamere in elenco sono di competenza della polizia locale e al sistema di videosorveglianza sono collegati polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le rassicurazioni del primo cittadino non bastano, tuttavia, a tranquillizzare i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, così come nel recente passato non erano state sufficienti a placare le proteste della Lega, promotrice di un’altra interrogazione sul tema delle telecamere di videosorveglianza. "Guardiamo con preoccupazione al problema sicurezza – commentano oggi Nicolas Vacchi, Maria Teresa...