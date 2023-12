Obiettivo sostenibilità. Parco Aviatori d’Italia, maxi-piano di restyling: "Ambiente tra le priorità"

La giunta punta sulla sostenibilità. Il Comune partecipa infatti al bando della Regione “Progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane” presentando il progetto “Rigenerare con la natura. Strategie di adattamento e mitigazione per il Parco Aviatori d’Italia e via Andreini”. Il progetto è stato sviluppato da un team multidisciplinare di giovani progettiste e progettisti di Area Blu che hanno partecipato al corso di formazione Sbam! (Scuola di progettazione Bioclimatica per l’Adattamento e la Mitigazione) promosso da Anci Emilia Romagna e Aess in collaborazione con i Comuni beneficiari del bando Adattamento Climatico tra cui Imola e in collaborazione con il Comune e Inout architettura che ha sviluppato la parte grafica.

Il costo complessivo della realizzazione del progetto (comprensivo di Iva al 22%) è di 1.515.683 euro, di cui l’85% finanziato dal Bando Regionale e il 15% cofinanziato al Comune. Gli esiti del Bando sono attesi per febbraio. In caso di aggiudicazione, le successive fasi di progettazione e la realizzazione delle opere avverranno tra marzo 2024 e giugno 2026.

Per quanto riguarda il Parco Aviatori d’Italia, il progetto considera la potenzialità di questo luogo, che diventa il nodo di collegamento tra l’area a Nord dell’Osservanza, attualmente in fase di riqualificazione tramite un progetto di rigenerazione urbana fondamentale per la città di Imola e l’area del lungofiume Santerno, in prossimità dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. L’idea di progetto si basa su un percorso principale e strutturato che attraversa il parco e alcuni percorsi sinuosi secondari che riprendono la traccia dei percorsi spontanei fatti dalle persone e che permettono di raggiungere le differenti aree riqualificate. Tutti i nuovi percorsi e quelli esistenti verranno realizzati in biostrasse di colore chiaro, rendendo permeabili tutte le superfici e riducendo le isole di calore presenti. Il parcheggio presente in prossimità dell’ingresso Nord verrà totalmente de-pavimentato dall’attuale asfalto e realizzato in biostrasse di colore chiaro. Inoltre verrà riprogettata la sua viabilità al fine di separare il traffico veicolare del parcheggio con quello ciclopedonale di accesso al parco. I principali ingressi, nell’area a nord e a sud, si caratterizzano con piazze alberate e attrezzate per garantire anche aree di sosta per grandi afflussi di persone. La parte alta del parco sarà contraddistinta da una nuova area giochi per bambini, una zona per sport da tavolo e nuovi arredi urbani collocati negli spazi maggiormente ombreggiati. Nella parte centrale del parco è stato progettato un anfiteatro con tre gradonate, immaginato come luogo di aggregazione per spettacoli all’aperto e aula verde a disposizione delle scuole Rodari. Lungo il percorso principale e secondario sono state predisposte due aree a sfalcio differenziato per migliorare la biodiversità del parco e attirare insetti utili.

La seconda area di progetto prevede il rifacimento di via Andreini e la riqualificazione delle aree verdi Montalcini e Dal Monte Casoni, attorno alla Palestra Volta. Il progetto prevede il rifacimento di via Andreini come strada alberata con l’introduzione di misure per la moderazione del traffico. Tutte le superfici dei marciapiedi e degli stalli auto verranno de-pavimentate e riproposte in biostrasse, materiale drenante, di colore chiaro al fine di ridurre l’impermeabilizzazione del suolo e le isole di calore. Verranno eliminate tutte le barriere architettoniche tramite la realizzazione di nuovi marciapiedi con scivoli e nuovi percorsi all’interno dei parchi che garantiranno l’unione tra aree attualmente frammentate. Le nuove alberature saranno disposte lungo lo sviluppo principale della via all’interno di golfi dedicati attigui al marciapiede di dimensione idonea alla corretta crescita della vegetazione. In prossimità del campo da basket esistente verrà potenziata l’area degli spettatori attraverso una serie di gradonate di arredo che garantiranno la sosta e una maggior possibilità di vivere tale spazio. Nella parte retrostante della gradonata verranno piantati nuovi alberi assicurando un’area ombreggiata fruibile. Il parco Montalcini verrà riqualificato tramite la realizzazione di un campo da beach volley e una palestra all’aperto, nuovi arredi per la sosta oltre alla messa a dimora di nuove alberature. Tutta l’area, già fortemente frequentata da sportivi nel campo esterno pubblico da basket e all’interno della palestra Volta, avrà due nuovi poli attrattivi che potenzieranno la funzione dello spazio pubblico e la possibilità di fare sport in modo accessibile a tutti. L’accessibilità e fruibilità verrà garantita con la realizzazione di scivoli nei marciapiedi e di percorsi strutturati che garantiscano la connessione tra le diverse aree, segnaletica per ipovedenti con elementi loges in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci di percorsi e mappa tattile per non vedenti e ipovedenti con indicazione delle funzioni dello spazio pubblico. "Questo progetto si inserisce in un percorso virtuoso partito con il Bando Pinqua attraverso il quale abbiamo sperimentato il valore della progettazione trasversale che mette insieme urbanistica, ambiente, lavori pubblici e mobilità sostenibile", sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada.

m. s.