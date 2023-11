Obiettivo sostenibilità. Patto tra Imola e l’Assia

Da Imola in Assia (Germania), per portare avanti gli interventi nell’ambito del Progetto di collaborazione multilaterale sulla lotta al cambiamento climatico finanziato dalla Regione e sul quale Cesena e Imola sono risultate le città vincitrici del bando. Nelle scorse settimane, infatti, alcuni funzionari del Comune e di Area Blu, insieme ai colleghi della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesena, si sono recati in Assia, dove hanno incontrato i rappresentanti della regione tedesca, della regione francese Nouvelle-Aquitaine e della regione polacca Wielkopolska, oltre ai colleghi dei Comuni di Breuna, Wolfhagen, HombergEfze, Pessac e Piła, realtà con la quale Imola intrattiene un patto di collaborazione. Nell’arco delle tre giornate la delegazione ha visitato numerose buone pratiche nell’ambito della produzione di energie rinnovabili, come il parco eolico di Wolfhagen, impianti di cogenerazione a biomasse, impianti di biogas e di pirolisi della legna. Grande attenzione è stata posta anche ai progetti nell’ambito dell’educazione pedagogica all’ambiente. Fra questi, il gruppo di lavoro ha visitato un asilo nel bosco e ha sperimentato alcuni laboratori didattici per bambine e bambini della scuola materna e primaria. Sono stati inoltre presentati i principali progetti di mobilità sostenibile delle tre città coinvolte e nell’ultima tappa del viaggio la delegazione ha visitato il centro della città di HombergEfze, dove la locale Amministrazione ha avviato un importante progetto di riqualificazione energetica e funzionale degli edifici storici. Infine, la delegazione ha avuto modo di discutere e confrontarsi sul tema della Città delle brevi distanze, un modello basato sul concetto di prossimità, dove lavoro, scuola, intrattenimento e servizi essenziali possano essere raggiunti a seconda delle dimensioni cittadine in cinque, dieci minuti o un quarto d’ora a piedi o in bicicletta.

Questo concetto è particolarmente caro alla Città di Imola, che da tempo lavora sul tema. Nei primi mesi del 2024 la delegazione si incontrerà nuovamente, questa volta in Emilia- Romagna, dove si recherà in visita a Imola e Cesena. "Siamo orgogliose di partecipare a questo progetto – dichiarano l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, e l’assessora Progetti Europei, Elena Penazzi –. Il progetto ci permette di confrontarci e scambiare buone pratiche con altre realtà europee e costituisce un’importante occasione di formazione e crescita".