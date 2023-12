Obiettivo sostenibilità. Via libera al piano dell’illuminazione: "Risparmio e sicurezza"

Luce nuova su Casalfiumanese con il ’Pric’. L’ultima seduta del consiglio comunale del paese, dopo il passaggio in commissione di qualche settimana fa, ha dato il via libera all’adozione del Pric. Il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale, che alle latitudini casalesi arriva come segno di continuità dopo il maxi intervento di manutenzione straordinaria di un anno fa per riqualificare la rete, è uno strumento urbanistico unitario in grado di delineare il quadro relativo alla luce esterna pubblica dell’abitato. Ma anche di prevedere una serie di prescrizioni utili per redigere, in futuro, progetti pubblici e privati del settore. Gli obiettivi sono lungimiranti perché il documento permette di promuovere uno sviluppo organico degli interventi di illuminazione, conformarsi alla legge regionale 19/2003 per limitare l’inquinamento luminoso, ottimizzare e razionalizzare le opere future e dare preziose linee guida ai progettisti. Senza dimenticare l’incremento dell’efficienza energetica dell’impiantistica, il deciso impulso in direzione del contenimento dei consumi, il miglioramento della vivibilità, della fruibilità e della sicurezza del paese.

Un punto in più anche a favore della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle porzioni urbane del territorio in base al loro effettivo utilizzo per non parlare della possibilità, da oggi in poi, di aderire a bandi e finanziamenti tematici proposti su scala nazionale ed europea.

"Furono proprio i primi elementi ricavati da questo studio a definire le modalità operative del progetto di manutenzione straordinaria della nostra rete di illuminazione pubblica effettuata un anno fa – spiega la sindaca di Casalfiumanese Beatrice Poli –. Mettemmo mano a circa la metà dei 700 corpi illuminanti del territorio con un investimento di 138mila euro tra fondi Pnrr, casse del municipio e quota anticipata da Solaris". Non solo. "Ora, però, siamo tra le prime realtà della collina a parametrarci anche dal punto di vista burocratico alle nuove tendenze energivore fatte di maggiore consapevolezza, riduzione dei consumi e tutela ambientale – aggiunge –. Il Pric ci permetterà di intervenire sull’illuminazione pubblica in modo mirato con analisi previsionali attendibili. Linee guida chiare e trasparenti anche per quelli che saranno i progetti pubblici e privati di domani e le nuove lottizzazioni".

Il primo capitolo dello studio, commissionato dalla società in housing Solaris a Restart Engineering Srl come passaggio integrante previsto all’interno dell’accordo di gestione del servizio di illuminazione pubblica sottoscritto con gli uffici di Piazza Cavalli, è stato il censimento quantitativo e qualitativo degli impianti esistenti. Un quadro conoscitivo da cui partire per delineare le indicazioni in grado di regolamentare l’installazione di nuovi impianti, la sostituzione di quelli vecchi e stilare per tempo un cronoprogramma di azioni legate ad ogni aspetto manutentivo: "Casalfiumanese ora è in linea con quanto stabilito dalle più recenti normative con tutti i requisiti necessari per partecipare ai bandi di settore – conclude la Poli –. Migliorare i punti luce significa anche rendere più appetibile in chiave residenziale e turistica il paese".