Obiettivo turismo. Un milione dal ministero per la riqualificazione dello storico oratorio

Un milione di euro in più sotto l’albero di Natale del municipio di Castel Guelfo. Già, perché il Ministero del Turismo ha inserito la proposta progettuale guelfese ‘Il Teatro della Compagnia’, presentata nei mesi scorsi dagli uffici di Palazzo Malvezzi Hercolani in risposta al bando per la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti con vocazione turistica, tra quelle da finanziare. Un incentivo prezioso per supportare gli interventi innovativi di rigenerazione urbana che, alle latitudini del paese emiliano, insistono sulla salvaguardia del patrimonio e dell’identità culturale del borgo. Riflettori puntati, quindi, sulla trasformazione dell’Oratorio del Santissimo Sacramento di via Viaggi in teatro pubblico per promuovere nuove modalità sostenibili di conoscenza e fruizione. Il tutto in linea con le crescenti tendenze del turismo slow di matrice culturale ed esperienziale. Lavori edili piuttosto ambiziosi, da 1.5 milioni di euro di costi totali e con il massimo riguardo in tema di impatto ambientale, da abbinare ad una mirata strategia di coinvolgimento degli attori sociali e del tessuto associativo per ideare azioni immateriali rivolte alla comunità. Via libera ad una serie di percorsi per riportare al centro dei ragionamenti l’interesse culturale e turistico per la chiesa del Santissimo Sacramento. Dai DramaTour, visite teatrali itineranti nei luoghi-chiave del borgo raccontati da attori in costume d’epoca, alla rappresentazione di una serata alla corte dei Malvezzi con tanto di cena medievale. Ma anche la creazione e produzione di spettacoli dal vivo, festival e una rassegna, la ‘Rassegna Teatrale della Compagnia di Castel Guelfo’, destinata alle compagnie amatoriali. Senza dimenticare i laboratori, con una crescente sensibilità per la commedia dialettale come patrimonio integrante del costume e della tradizione della regione, e il festival del fumetto ‘Guelfo Comics’.

Un cambio di marcia deciso della giunta guidata dal sindaco Claudio Franceschi per sviluppare nuovi itinerari e destinazioni turistiche capaci di valorizzare l’identità territoriale, la storia e la vitalità del borgo. Un filone da promuovere al meglio anche attraverso lo studio di un city brand, frutto di un’immagine grafica coordinata per tutte le iniziative, e uno specifico piano di comunicazione con strumenti innovativi digitali. Un piccolo, grande, capolavoro che, oltre a contrastare la quota di degrado urbano e architettonico provocata da un edificio in disuso dopo i pesanti bombardamenti della seconda guerra mondiale, punta a rispolverare il fascino di un luogo storico da rivivere in modo attivo. Un nuovo contenitore in grado di incuriosire i turisti in giro per il circondario e di rispondere alle esigenze dei diversi target della popolazione in ottica di aggregazione, partecipazione ed inclusione sociale. "Progettazione esecutiva ad inizio 2024 poi subito l’affidamento dei lavori – spiega il sindaco Claudio Franceschi –. Dalle casse dell’ente usciranno 495mila euro a completamento della spesa del cantiere. Così recuperiamo un immobile inutilizzato da tempo e miglioriamo l’immagine del nostro centro. Un processo rigenerativo che guarda con fiducia anche a turisti ed operatori del comparto".

Mattia Grandi