"Occasione di crescita"

"È per noi motivo di grande orgoglio sostenere anche quest’anno un’iniziativa di grande valore come il Campionato di giornalismo, che si pone l’ambizioso obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al mondo dell’informazione, incentivando la partecipazione attiva degli studenti attraverso numerosi spunti di riflessione su tematiche di attualità". Sono le parole dei soci Conad Nord Ovest di Imola, in prima linea per sostenere il progetto del nostro quotidiano.

"Quest’iniziativa ci permette di tenere fede all’impegno che Conad si assume con il progetto “Sosteniamo il Futuro”, con cui promuove e porta avanti i valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, a testimonianza dell’attenzione dell’azienda verso un futuro migliore – proseguono i Soci Conad Nord Ovest di Imola –. È anche per questo motivo che, per l’edizione corrente, si è scelto di proporre alle scuole il tema della “spesa sostenibile”, affinché si riesca a stimolare una riflessione sull’importanza di adottare comportamenti consapevoli e promuovere la diffusione di un’educazione alimentare responsabile e rispettosa dell’ambiente, che contribuisca a proteggere la terra e preservare la biodiversità a vantaggio delle generazioni future".

"Siamo certi che, far riflettere le nuove generazioni su questo tema sarà un’occasione di crescita non solo per loro, ma anche per noi soci, che avremo l’opportunità di conoscere il punto di vista dei più giovani – conclude la dichiarazione –. Un’ulteriore conferma dell’impegno di tutto il sistema Conad verso il mondo della scuola a cui dedichiamo da sempre grande attenzione, con l’obiettivo di guidare i ragazzi lungo il percorso di crescita".