Occupazione e parità. Le donne sono al centro

Al via il terzo biennio di piani per promuovere l’occupazione femminile e la parità di genere nel circondario imolese con il progetto ‘Donne e lavoro… eccoci’ e nuove iniziative come ‘Che Radio di Genere… e non solo’. L’obiettivo, promosso dall’associazione PerLeDonne Odv con il finanziamento della regione Emilia-Romagna, è fornire risposte concrete su misura a donne disoccupate o in cerca di autonomia, combinando diversi elementi. In primis ‘Donne e lavoro… eccoci’ prevede corsi di formazione professionale gratuiti, in collaborazione con enti come l’agenzia per il lavoro GiGroup. I corsi si terranno da novembre a marzo del 2026 al centro di formazione Ciofs–Fp Emilia Romagna Ets e formeranno le figure di ‘assistente familiare e di comunità’ e, novità rispetto alla scorsa edizione, ‘addetta alla gestione del banco gastronomia’.

"Si inizierà con 95 ore di formazione teorico-pratica – spiega Cristina Zanasi, presidente dell’associazione PerLeDonne –. Verranno in aula anche le cooperative con cui collaboriamo, Seacoop e Clai, altra novità di quest’anno. Seguiranno poi 100 ore di stage in azienda". Altro cuore del progetto è lo Sportello Informadonna di Imola, un punto che il martedì mattina accoglie donne in condizioni fragili per fornire informazioni su strumenti attivi di ricerca del lavoro, agevolazioni e benefici, incontri di educazione economica e supporto all’accesso ad opportunità formative e tirocini. "Tutte le donne che arrivano hanno una forte necessità di empowerment – spiega la responsabile dello sportello informadonna Katiuscia Brini –, autodeterminazione. Tentiamo di fare una mappatura e personalizzare il percorso di ciascuna in base ai propri talenti".

Lo sportello prevede anche un contributo economico per il conseguimento della patente B, fondamentale per accedere a maggiori opportunità lavorative. Le iniziative non si limitano a Imola, essenziale la partnership con il Nuovo Circondario Imolese. Mordano ospiterà una serata informativa, mentre a Castel San Pietro, Castel Guelfo, Medicina e Imola prenderà il via il progetto di sensibilizzazione parallelo ‘Che Radio di Genere… e non solo’. In collaborazione con Media Radio Castellana, verranno realizzate trasmissioni a tema.

"Siamo un circondario – dichiara la vicesindaca imolese Elisa Spada – , le pari opportunità devono esserci anche tra i diversi comuni". "Crediamo fortemente che lavorare in rete sia la chiave per ottenere risultati concreti e duraturi", evidenzia la vicepresidente del Nuovo Circondario Imolese e sindaca di Casalfiumanese Beatrice Poli.