Oculistica cambia guida. Campa nuovo primario. L’obiettivo è la stabilità

Nuovo primario per il reparto di Oculistica. L’Ausl ha conferito a Claudio Campa l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa che, dopo l’uscita di scena del facente funzioni Rocco De Fazio, da aprile era guidata ad interim da Vincenzo Della Valle. L’obiettivo è ora quello di tornare a quella stabilità che aveva caratterizzato il reparto fino alle dimissioni, nel 2016, dell’allora primario Paolo Bonci.

In questo senso, la nomina di Campa, firmata dalla direttrice generale Agostina Aimola, segna un passaggio importante per l’assetto organizzativo dei settori specialistici dell’azienda sanitaria. Il conferimento arriva al termine di un iter selettivo pubblico, avviato a febbraio. Alla scadenza del bando, lo scorso aprile, sono seguite le procedure di valutazione affidate a una commissione composta dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa provenienti da diverse regioni, come previsto dalla normativa nazionale per garantire trasparenza e parità di trattamento.

Campa, risultato primo in graduatoria dopo l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali e del colloquio, subentra come detto a Della Valle. Con questa nomina, l’Ausl di Imola consolida la propria dotazione di vertici clinici nel dipartimento chirurgico, al quale Oculistica afferisce, in un contesto di rafforzamento della programmazione triennale del personale approvata lo scorso agosto.

Nato a Maglie (Lecce) il 27 luglio 1973, Campa porta a Imola una lunga esperienza nel campo dell’oftalmologia, maturata in Italia e all’estero. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, si è specializzato in Oftalmologia all’Università di Ferrara, dove ha anche frequentato un dottorato di ricerca in Farmacologia e Oncologia Molecolare. Ha arricchito la propria formazione con esperienze internazionali di alto profilo: ricercatore a Genentech (Usa), osservatore clinico all’Università della California (San Francisco) e borsista in Retina Medica alla Royal Liverpool University Hospital (Inghilterra).

Sul piano professionale, il dottor Campa ha lavorato come consulente di retina medica all’Ospedale San Raffaele di Milano e come dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Ferrara, dove ha operato per oltre dieci anni (da gennaio 2012 a settembre 2024). Successivamente, da ottobre 2024 fino alla nomina imolese, ha ricoperto il ruolo di direttore della struttura complessa di Oculistica del Nuovo Ospedale degli Infermi di Biella.

Relatore in conferenze nazionali e internazionali, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste con Impact Factor e membro di diverse società scientifiche italiane e internazionali.

Si occupa di cataratta, glaucoma, patologie della cornea e della retina, con particolare specializzazione nella retina medica. Tra le sue attività rientrano visite oculistiche, interventi di cataratta e chirurgia refrattiva, trattamenti laser, iniezioni intravitreali e topografia corneale, oltre a piccoli interventi sugli annessi oculari.

Con un curriculum di ampio respiro internazionale e una forte vocazione clinico-scientifica, il dottor Campa si prepara ora a guidare l’équipe oculistica imolese, portando competenze di alto livello e una visione innovativa al servizio dei pazienti del territorio.