"Offerta sempre più varia e di forte richiamo"

"L’entusiasmo che si respira per il Minardi Day dimostra ancora una volta che l’Autodromo è più attrattivo che mai. E che l’offerta che portiamo è varia e di forte richiamo". Così Elena Penazzi, assessore con delega al Circuito, alla vigilia dell’appuntamento numero sette con la storia della scuderia faentina grande protagonista della Formula 1 a cavallo tra la metà degli anni Ottanta e quella dei Duemila. Oggi e domani cancelli aperti in Autodromo già alle 8 del mattino. L’attività in pista e nel paddock andrà avanti fino al tardo pomeriggio. "In un anno non certo facile per il turismo della nostra regione, eventi come Superbike e Imola Summer Sound, andati in scena in Autodromo, hanno portato a Imola migliaia di persone che hanno dormito e consumato sul territorio per più giorni – osserva Penazzi guardando agli appuntamenti clou del mese scorso all’Enzo e Dino Ferrari –. Ora con il Minardi Day e poi col Crame e altre iniziative che seguiranno, alimenteremo ancora di più questo settore per noi fondamentale, con lo sguardo rivolto già al 2024".

Una volta salutato il Minardi day, l’Autodromo si preparerà infatti a ospitare la mostra scambio del Club romagnolo auto e moto d’epoca. L’evento è confermato dall’8 al 10 settembre, un mese quest’ultimo che si chiuderà con il ritorno di Go smart go green (sabato 23 e domenica 24), appuntamento con la mobilità sostenibile in cui la città e l’Autodromo apriranno le porte al futuro della mobilità elettrica. Si guarda già all’autunno con il Campionato italiano velocità moto (5-8 ottobre), il giro podistico dei Tre Monti (in agenda sabato 14 e domenica 15) e il secondo e ultimo appuntamento targato Aci (27-29 ottobre).

Per quanto riguarda invece il 2024, dal 19 al 21 aprile l’Autodromo ospiterà la 6 Ore di Imola, secondo round del Fia World endurance championship (WEC). La gara sarà imperdibile, non solo per il rinnovato duello tra Toyota e Ferrari, con la Casa di Maranello che, alla stagione di esordio nel Wec, è stata capace di battere il colosso giapponese nella mitica 24 Ore di Le Mans, ma anche per l’approdo di nuove prestigiose scuderie come Lamborghini, Bmw e Isotta Fraschini.