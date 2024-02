Offerta unica per Cavim. Rilevata la cantina sociale

La Cavim, cooperativa imolese, entrata ormai quasi un anno fa in una procedura di composizione negoziata della crisi dopo un periodo di difficoltà crescenti e forti contrasti interni, viene rilevata dalla Casa vinicola Poletti. Dopo la sottoscrizione di un contratto di affitto che la scorsa estate aveva scongiurato la chiusura dello stabilimento, garantendo la raccolta dei conferimenti salvando di fatto la vendemmia 2023, la storica realtà imolese si è presentata da unica pretendente all’asta di ieri mattina. E così, come da pronostico, per 2,8 milioni di euro si è aggiudicata l’intero complesso aziendale con 168 soci. "Come ci siamo impegnati da subito per l’impresa, così continueremo a farlo – commentano dalla famiglia Poletti –. Abbiamo costruito un lavoro di vendita vini importante, lo amplieremo come fatto con un’altra nostra realtà con sede a San Giovanni Valdarno, in Toscana. Tra i progetti futuri c’è tutta la parte relativa alla manutenzione e all’implementazione degli impianti".