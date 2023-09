Oggi il funerale in Calabria

Il viaggio verso casa è cominciato. Attimi di commiato e commozione ieri mattina e il congedo della salma di Antonio Vilardi dalla sua ’famiglia adottiva’ imolese. Il feretro del medico travolto e ucciso da un’auto è partito intorno alle 14 dalla camera mortuaria di Imola alla volta di Bisignano, comune calabro dove era nato, 41 anni fa l’ortopedico dell’Ausl di Imola. Nella sua terra natale si svolgeranno oggi i funerali, esequie a cui saranno presenti il direttore dell’Ortopedia Impallomeni, oltre a una piccola rappresentanza del reparto e della sala operatoria del Santa Maria della Scaletta.

Colleghi e amici sono giorni che lo piangono. Dal primo ritrovo per ricordare Vilardi, proprio il mattino dopo il tragico incidente, fino all’abbraccio di ieri in camera mortuaria, dove erano presenti decine di persone. Tanti in lacrime , tantissimi che hanno voluto dare l’ultima carezza al feretro, prima che partisse alla volta di Bisignano. i colleghi l’hanno sempre descritta come "una perdita incolmabile, prima di tutto per i familiari e per la nostra unità operativa in tutte le sue componenti che in questi anni hanno avuto modo di apprezzarne la grande umanità, disponibilità e l’ alta professionalità di Antonio".