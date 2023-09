Oggi il rientro in classe : "Qui la scuola è forte"

"Agli alunni e agli studenti rinnovo un augurio particolare: voi rappresentate il futuro (oltre che il presente) della nostra comunità. Siate orgogliosi di questo compito così prezioso che vi è affidato, portate avanti con fiducia il vostro impegno. Non arrendetevi mai di fronte alle difficoltà, nella scuola come nella vita".

Così Fabrizio Castellari, vicesindaco e assessore alla Scuola, nel messaggio diffuso ieri alla vigilia del suono della prima campanella del nuovo anno. Dopo che all’inizio della scorsa settimana hanno preso il via tutti i servizi comunali e convenzionati impegnati nello 0-6, questa mattina 11mila tra bambini e ragazzi imolesi di materne statali, elementari, medie e superiori sono attesi al rientro in classe dopo le vacanze estive.

"La scuola del territorio si conferma forte e strutturata e ogni anno si colgono a tutti i livelli i segni di una positiva tensione al rinnovamento – sottolinea Castellari –. Si rafforza il legame con il territorio, dove tra l’altro crescono e maturano nuovi percorsi di studio-lavoro. Sono in crescita anche le esperienze di studio all’estero e i progetti che incrociano il nostro sistema formativo con l’Europa, dall’infanzia agli istituti superiori. Molti sono anche gli investimenti, nell’edilizia scolastica come nelle palestre, sia a livello comunale che metropolitano: ci sono cantieri avviati ed altri pronti a partire".

E ancora: "In questa terra, che vanta una tradizione fortissima di coesione sociale, sono certo che la scuola imolese saprà continuare a prendere per mano e ad accompagnare tutti gli alunni, nessuno escluso, nelle loro eccellenze, così come nelle loro fragilità", prosegue il vicesindaco. E aggiunge: "È il patto che si rinnova ogni anno tra la scuola, gli alunni e le famiglie. Perché tutti, davvero tutti, hanno talenti da valorizzare".

Infine, da parte di Castellari, un pensiero di vicinanza agli alunni e alle famiglie che hanno vissuto e vivono le conseguenze dovute all’alluvione.

"Dai giovani è arrivata la lezione più alta di solidarietà, che è un valore enorme per tutti – conclude il vicesindaco –. A loro e a tutti i volontari rinnoviamo gratitudine e riconoscenza. Insieme, questa comunità saprà tenersi per mano e superare anche questa pagina. La scuola ha fatto e farà la sua parte anche in questo passaggio, come ha saputo fare negli anni passati, di fronte all’emergenza Covid".