Oggi la Festa patronale di Sant’Agnese

Festa grande oggi a Castel Guelfo per la festa patronale di Sant’Agnese. L’assunzione ufficiale della santa romana come patrona del paese, martire nella capitale all’età di 12 anni durante le persecuzioni dei cristiani, è avvenuta dopo la metà del Novecento.

La celebrazione coincide anche con il giorno dell’onomastico della principessa Agnese, sposa del principe Cesare Hercolani, di casa in terra emiliana. La giovane viveva spesso a Castel Guelfo e si adoperò per migliorare le condizioni di vita di molte paesane del tempo. Il suo nome è legato anche all’apertura di un secondo ingresso al feudo, verso est, nel 1883 che venne chiamata appunto Porta Agnese. Nella ricorrenza del suo onomastico, infatti, il borgo bandiva una grande festa con tanto di cena di gala e ballo nel salone maggiore del palazzo. Una tradizione che, traslata ai giorni nostri, vedrà il pranzo domenicale di autofinanziamento organizzato dai volontari e dagli assistenti civici presso gli spazi dell’Arca con tanto di lotteria. Non solo. Prima del momento conviviale, una figurante che indosserà i panni dell’amata principessa visiterà alcune botteghe storiche dell’abitato. E uno scatto con la sovrana darà diritto di partecipazione al contest ‘Agnese 2024’, organizzato dalla Pro Loco di Castel Guelfo, con in palio un ricco premio. m.g.