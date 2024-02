Oggi tornano in centro le bancarelle di Castro Antiquarium

Torna oggi ad animare le vie e le piazze del centro storico di Castel San Pietro il Castro Antiquarium, il mercato dell’antiquariato organizzato dall’Associazione turistica Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Si svolgerà per tutta la giornata e come sempre ci saranno bancarelle di oggettistica, ceramica, libri, stoffe, francobolli, mobili, arredi e molto altro ancora, che saranno presenti dalle 8 alle 20, mentre per l’occasione potranno rimanere aperti anche i locali e i negozi. Per partecipare come espositori alla manifestazione ‘Castro Antiquarium’ è obbligatoria la prenotazione al numero 051 6951379 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30 oppure è possibile mandare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@prolococastelsanpietroterme.it . Per informazioni: Associazione Turistica Pro Loco - via Ugo Bassi 19 - tel. 051 6951379.