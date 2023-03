Ok al progetto del padiglione ex artieri

Dopo aver dato il via libera al piano di recupero per il padiglione 1 (futura sede della Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’), la Giunta approva anche il progetto esecutivo per i lavori del cosiddetto ‘Intervento 2’ del programma di rilancio dell’Osservanza, vale a dire quello relativo a restauro e risanamento conservativo del fabbricato ‘Ex artieri’.

Si tratta di questo caso di un investimento da cinque milioni di euro, reso possibile da un finanziamento Pnrr di oltre 4,5 milioni e da un ulteriore stanziamento garantito da Roma tramite il fondo opere indifferibili messo in campo dal governo Draghi per fronteggiare i rincari delle materie prime.

Secondo il piano che il Comune ha affidato al Con.Ami, il fabbricato ‘Ex artieri’ diventerà un centro per l’innovazione e la ricerca nel quale potranno trovare sede associazioni, imprese, start up e giovani imprenditori e lavoratori. Il terzo intervento in programma è destinato ai padiglioni 10 e 12, futura sede per i servizi ai cittadini e alle imprese del Circondario, nonché laboratorio sulla storia della psichiatria imolese. Infine, i lavori all’ex cabina elettrica, prossimo info pointlaboratorio metropolitano per il cicloturismo. In parallelo, viaggia l’iter (sempre più in salita) per il nuovo studentato universitario nei padiglioni 6 e 8 (Fondazione Cassa di Risparmio) e 17 e 19 (Con.Ami). Secondo l’intesa siglata nei mesi scorsi tra Comune, Circondario e Con.Ami, l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 luglio 2023, con avanzamento al 30% delle opere complessive nei successivi 14 mesi. Il termine finale dei cantieri è attualmente fissato a metà 2026.