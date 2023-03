Ok al progetto per restaurare il padiglione 1

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica per i lavori di restauro e risanamento conservativo del padiglione 1 dell’Osservanza, destinato a ospitare la nuova sede dell’Accademia ‘Incontri con il maestro’. Alla luce dei noti rincari, il quadro economico aggiornato dell’intervento sfiora i sette milioni di euro. L’opera, che prevede la realizzazione di aule didattiche, spazi amministrativi e stanze per gli studenti, è finanziata da Pnrr (3,5 milioni), risorse Con.Ami (3,1 milioni) e fondo opere indifferibili (350mila euro). Quello relativo all’Accademia è solo il primo di quattro interventi che rientrano nei piani del Pnrr. Il secondo riguarda l’edificio ex artieri, che diventerà un centro per l’innovazione e la ricerca. Il terzo intervento è destinato ai padiglioni 10 e 12, futura sede per i servizi ai cittadini e alle imprese del Circondario, nonché laboratorio sulla storia della psichiatria imolese. Infine, i lavori all’ex cabina elettrica, prossimo info pointlaboratorio metropolitano per il cicloturismo. In parallelo, viaggia l’iter (sempre più in salita) per il nuovo studentato universitario nei padiglioni 6 e 8 (Fondazione Cassa di Risparmio) e 17 e 19 (Con.Ami).